"Ciao mamma ho bisogno di soldi": la nuova truffa agli anziani gira su WhatsApp

Firenze, 19 aprile 2023 – Dopo la truffa del finto avvocato e del finto maresciallo e della coppia di donne che suonano porta a porta, gli imbroglioni, quelli della peggiore specie, ne hanno inventata un'altra. Si procurano il numero della vittima e con un messaggino si fingono i figli in cerca di soldi. "Ciao mamma ho cambiato numero!" è il messaggio ricevuto ieri mattina da una 85enne su WhatsApp. A questo breve sms, corredato da alcuni cuoricini, è subito seguita un'anomala richiesta di soldi.

Lo sconosciuto interlocutore ha infatti chiesto all'anziana di fargli un paio di bonifici dicendo di aver urgente bisogno di soldi e promettendo poi la restituzione futura del denaro. La signora, che in quel momento stava camminando in via Faentina, ha subito fermato una volante della polizia di stato di pattuglia in zona, raccontando la cosa agli agenti. La donna, a questo punto, non ha ovviamente risposto ai messaggi e la conversazione in chat non ha quindi avuto più seguito. È evidente il tentativo di raggiro che secondo gli investigatori potrebbe essere un nuovo tipo di truffa rivolta soprattutto a potenziali vittime anziane. Sull'episodio indaga la polizia di stato impegnata a 360 gradi per prevenire e contrastare questo tedioso fenomeno.