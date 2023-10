Celebrity Chef, Alessandro Borghese su Tv8 con Riccardo Monco di Enoteca Pinchiorri

Firenze, 1 ottobre 2023 - Tanti nuovi vip sono pronti a sfidarsi ai fornelli nelle nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef. Il format prodotto da Banijay Italia, torna con gli episodi inediti, girati negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano «AB - Il lusso della semplicità», in prima tv su TV8, dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.10.

Con il padrone di casa, Alessandro Borghese, in qualità di giudici ci sono Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera, e Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, uno dei ristoranti italiani più conosciuti al mondo, la cui cucina è caratterizzata da uno stile moderno, in equilibrio tra avanguardia e tradizione. Anche in questa nuova stagione due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, nell'inedito ruolo di Chef, per conquistare il titolo di puntata.

Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. Alessandro Borghese, nato a San Francisco nel 1976, è uno dei cuochi più famosi d’Italia e protagonista indiscusso del successo della cucina in televisione, è riuscito a far avvicinare e appassionare un pubblico sempre più variegato all’arte della cucina italiana. Esempio di un nuovo approccio alla materia prima, ha rinnovato il concetto di cultura e professionalità nel settore della ristorazione. Definito lo chef ‘Rock&Social’, è stato premiato più volte per la sua cucina, legata alla qualità, dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto.

È stato uno dei tre giudici dell’edizione italiana di Junior MasterChef, conduce Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e Alessandro Borghese Kitchen Sound su Sky Italia e Alessandro Borghese Celebrity Chef su TV8. I suoi programmi di cucina, di cui è anche autore, sono trasmessi in Italia e all’estero. Nella prima settimana si sfidano Vera Gemma e Asia Argento, Enzo Iacchetti e Laura Freddi, Susy Laude e Dino Abbrescia, Alvise Rigo e Barù, Paolo Ruffini ed Elena Di Cioccio. Il vincitore è decretato dal voto dei due giudici e da quello dei commensali, tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.

