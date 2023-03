Capodanno Fiorentino tra musei, quiz e mercatini. E quest’anno c’è anche il concertone

Musici

Firenze, 20 marzo 2023 – Tutto pronto per il 25 marzo, giorno in cui Firenze si festeggia il Capodanno fiorentino. Nel Medioevo infatti in città il primo giorno dell'anno cadeva il giorno dell’Annunciazione di Maria.



Questa antica tradizione rivivrà con un programma che fino al 26 marzo propone tutta una serie di iniziative nell’ambito della 'Settimana del Fiorentino'. Nel ricco calendario di eventi e rievocazioni dalle forti radici storiche che vogliono mantenere vivo il dna del nostro territorio, c’è anche un quiz online, con premi in palio, per mettere alla prova quanto conosciamo Firenze e il proprio livello di fiorentinità. E oltre a iniziative nei musei e nelle piazze, come ogni Capodanno che si rispetti, quest’anno c’è anche un concertone per aspettare il nuovo anno a suon di musica.



Cos’è il Capodanno Fiorentino



Questa festività ufficiale del Comune di Firenze, ricorda che fino al 1750 per Firenze l'anno civile cominciava il 25 marzo, festa dell'Annunciazione. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che stabilì l'inizio dell'anno al 1 gennaio, ma Firenze continuò a celebrare con caparbia tradizione il proprio calendario con lo “stile Fiorentino” celebrando il 25 marzo come il proprio Capodanno, fino al 1749, quando il Granduca Francesco II di Lorena impose la data del 1º gennaio come giorno ufficiale per l'inizio dell'anno.



Il corteo storico



Ogni anno l’antico Capodanno Fiorentino viene ricordato con un Corteo Storico dalla Piazzetta di Parte Guelfa alla Basilica di Santissima Annunziata, dove si tiene una solenne cerimonia. Questa celebrazione torna ad essere, dopo la prima edizione dello scorso anno, l’occasione per una vera e propria rassegna all’insegna della promozione della fiorentinità. Sarà inoltre possibile visitare il Brindellone, il grande carro protagonista dello “scoppio” che si svolge il giorno di Pasqua, che si trova nei pressi di Porta al Prato.



Musei aperti



I Musei Civici Fiorentini, che saranno aperti ma non gratuiti, e MUS.E organizzano visite e iniziative particolari che pongono l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione. Sabato 25, e domenica 26, gli appuntamenti si arricchiscono ulteriormente: nel museo di Palazzo Vecchio la mattina i più piccoli potranno prendere parte alla favola ‘Per fare una città ci vuole un fiore’ (alle 10, alle 11 e alle 12, durata di 50 minuti) e gli adulti alle visite ‘Tracce di Firenze’ (alle 10.30, alle 11.30 e alle 12.30, durata 50 minuti), mentre nel pomeriggio si potrà straordinariamente incontrare Anna Maria Luisa de' Medici, ultima esponente del ramo granducale mediceo (alle 14.45 e alle 16.15, durata un’ora).



Visite straordinarie alla Torre della Zecca (e non solo)



Sarà eccezionalmente possibile visitare la Torre della Zecca (25 marzo dalle ore 15 alle ore 18, visite ogni mezz'ora. In caso di pioggia le visite sono sospese) e Porta Romana (26 marzo dalle ore 15 alle ore 18, visite ogni mezz'ora. In caso di pioggia le visite sono sospese). Per un'esperienza fra storia e natura giovani e adulti sono invitati a prendere parte alle Passeggiate lungo le mura (26 ore 11 e ore 15, partenza da Porta San Giorgio e termine a Piazzale Michelangelo, durata 2 ore circa. La visita delle 11 sarà proposta in Lis) e le famiglie saranno coinvolte in un'incredibile caccia al tesoro nel centro cittadino (il 26 marzo dalle 10 alle 18, partenze da Palazzo Vecchio ogni mezz'ora): a tutti i nuclei familiari sarà donato un bulbo di iris fiorentino. Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, la prenotazione è obbligatoria (max 5 persone per due attività). Per informazioni e prenotazioni: [email protected] 055-2768224



Serata speciale dedicata a Francesco Nuti



Durante la settimana del Fiorentino ci sarà una serata speciale dedicata a Francesco Nuti. Venerdì 24 alle 19.30 al Cinema la Compagnia appuntamento con “Io, Chiara e lo Scuro” 40 anni dopo: interverranno tra gli altri Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Marco Masini, Massimo Ceccherini, Gianfranco Monti e Antonio Petrocelli. Sarà l’occasione per la consegna di un premio speciale alla carriera a Nuti. Alle ore 21 la proiezione del film – ingresso libero [email protected] Dalle ore 16 esposizione nel foyer del cinema degli oggetti originali di Francesco Nuti e del Film “Io Chiara e lo Scuro”.



Un Pinocchio gigante a Palazzo Vecchio



A Palazzo Vecchio si può ammirare "Il Pinocchio di Pinocchi" di Edoardo Malagigi. A 140 anni dalla prima pubblicazione dell’opera di Carlo Lorenzini, nel Cortile di Michelozzo è stato installato un ‘Pinocchio gigante’ di tre metri e mezzo, frutto del lavoro dell'artista fiorentino, realizzato riciclando scarti di lavorazione e pezzi difettati di burattini in legno di più piccole dimensioni. La scultura, che resterà esposta fino al 9 aprile.



Mercatini arti e mestieri in piazza



Dalle ore 8 alle 20 in piazza Santissima Annunziata Fiera del Capodanno Fiorentino a cura di Fivag Felsa Cisl. Dalle ore 10 alle 12 appuntamento al mercato sant’Ambrogio, con uno spettacolo itinerante tra i banchi del mercato, con stornelli e racconti della vecchia Firenze che risuoneranno tra i banchi con Beltrando Mugnai stornellatore e menestrello. Sabato 25 marzo dalle 14 alle 17 per il Capodanno Fiorentino al Conventino fuori le Mura (in Via Giano della Bella 20) presso Officina Creativa si terrà un Laboratorio di Ceramica a cura dello Studio Ceramico Giusti, alla presenza dei due Maestri Artigiani Sandra Pelli e Stefano Giusti. Il laboratorio è aperto a bambini ed adulti e avrà come tematica “Scopriamo i vecchi simboli di Firenze.” Per prenotazioni contattare lo Studio Ceramico Giusti.



Chi fa visita ai ‘cassettai’ riceve un regalo



Dalle 10 alle 18 appuntamento tra piazza Signoria, piazza Duomo e Santissima Annunziata. Un’occasione a cura di Associazione Cassettai Storici Fiorentini per scoprire questo mestiere antico, una storia ultracentenaria tutta fiorentina. Si trovano ogni giorno nelle piazze del centro storico, chi va a trovarli nelle piazze indicate, pronunciando la frase “Capodanno Fiorentino 1750” riceverà in omaggio “Florentina” la saponetta Fiorentina nata a Firenze nel 1894 e prodotta ancora oggi artigianalmente per mezzo di una saponificazione in caldaia di grassi vegetali con fragranze tipiche del territorio.



Artigiani in piazza Santa Maria Novella



Dalle 10 alle 19 appuntamento in Piazza Santa Maria Novella per l’evento organizzato da Confesercenti Firenze e Confartigianato Imprese Firenze. Ci saranno trenta operatori del settore dell’artigianato artistico fiorentino ed eccellenze agroalimentari, dove sarà possibile degustare i migliori prodotti della tradizione gastronomica italiana. Alle ore 10 il taglio del nastro, Itinerario turistico nei luoghi di Dante alla presenza di una guida turistica autorizzata (partecipazione gratuita su prenotazione via mail a [email protected] Posti limitati fino ad esaurimento). Alle ore 11 Il maestro Paolo Penko conierà uno speciale fiorino davanti al pubblico della piazza e saranno premiati con uno speciale premio due aziende che rappresentano l’eccellenza fiorentina nei settori del commercio e dell’artigianato. Alle ore 16 avrà luogo la presentazione del libro “Storie di barrocciai” di Roberto Menichetti.



Il concertone di Capodanno



Venerdì 24 marzo al Combo Social Club si tiene la prima edizione dell’(Electro) Capodanno Fiorentino ideato da Progeas Family e RF l’Altra Repubblica. Quest’anno, per la prima volta, di dà vita a uno speciale Capodanno ‘a tinte electro’, con una notte di musica e celebrazioni, dove si uniranno tradizione e contemporaneità, in cui la musica popolare incontrerà quella elettronica, in un evento che ospiterà a partire da quest’anno gli artisti più rappresentativi, di ieri e di oggi, della nostra città. La notte musicale del Capodanno Fiorentino sarà un viaggio attraverso il suono, il tempo e le generazioni. In apertura, il futuro: gli H-SO, giovanissima band fiorentina con influenze pop/punk che sta spopolando tra i giovani della nostra città, “il sound dei primi anni 2000 unito alla freschezza ed al linguaggio della Generazione Z”, che aprirà le danze intorno alle 23, e fino allo scoccare della Mezzanotte. A seguire, la contemporaneità: Florentia Sound Project, un progetto sviluppato per l’occasione che intende promuovere i suoni tradizionali e popolari della nostra città mixandoli con musica elettronica e contemporanea di vario genere. Un progetto a metà tra la cultura e lo scherzo, ma che si nutre basicamente di un amore smisurato per Firenze e la sua cultura popolare, che vi farà ballare, ridere e cantare contemporaneamente. In chiusura, la storia che rincontra il futuro: Gabry Fasano, lo special guest della serata, esponente storico della scena musicale fiorentina, ambasciatore nel mondo della techno toscana, che suonerà insieme a suo figlio Brian, in un mix della vecchia e della nuova scuola, con in comune lo stesso amore smisurato per la musica e la cultura Techno, di generazione in generazione.



Gli appuntamenti nelle biblioteche (e non solo)



Le biblioteche comunali hanno un ruolo centrale nella rassegna, ospitando molte iniziative. Alle ore 10.30 del 25 marzo alla Biblioteca delle Oblate, nella sala conferenze Sibilla Aleramo, ci sarà la presentazione di “Gli strabilianti casi di Paolina Ventiquattrore investigattrice - Su il sipario si muore” di Gianni Greco in arte “G” (Editore Scatole Parlanti).



Alle ore 11 sempre alle Oblate ma nella sezione bambini e ragazzi ci sarà ‘Le medaglie di Firenze’ a cura dell’ Associazione Draghi Santo Spirito. Il laboratorio, rivolto a bambini e ragazzi da 3 agli 11 anni, è rivolto alla realizzazione di medaglie a forma di giglio fiorentino: dalla preparazione dello stampo alla colatura di gesso, fino alla decorazione delle medaglie con la pittura. (Partecipazione gratuita, su prenotazione. Per informazioni [email protected] o 055 2616512).



Alle ore 10.30 alla biblioteca Thouar, nel chiostro della biblioteca, ci sarà la presentazione del libro “I colori di Piazza Tasso” (2022) nato da un progetto dedicato all’arte, alla comunità e alla memoria.



Alle ore 17 alla biblioteca Villa Bandini, Sala Paradiso, si terrà ‘Storie di donne e mafia’, intervento dell’Associazione Libera sulle mafie. A seguire lettura di racconti su donne e mafia e in particolare su Rossella Casini, la fiorentina che sfidò la ‘Ndrangheta”.



Alle ore 21 al Caffè Letterario Le Murate l’appuntamento è con ‘Quarto Podere Live!’ a cura dell’Associazione culturale Bang & Le Murate Caffè Letterario, a ingresso Libero. Sarà presente la mostra DieciQuadri, Mostra artistica sulla trippa a cura di TroppaTrippa.com.



Il percorso giochi per bambini



Dalle ore 17 alle 19 all’Hotel Savoy di Piazza della Repubblica si tiene ‘Chi viene a Giocare?’ A cura di Hotel Savoy in collaborazione con Dreoni giocattoli. Si tratta di un percorso giocoso allestito all’interno dell’Hotel, in collaborazione con lo storico negozio di giocattoli Dreoni e presentato il libro Toystellers - Storie di giocattoli, collezioni e collezionisti di Federico Ghiso, che mostrerà alcuni dei giocattoli più preziosi degli anni ‘70 e ‘80 portando il pubblico in un viaggio alla ricerca del giocattolo perduto, della nostra infanzia e della felicità. Ingresso libero, posti limitati con prenotazione obbligatoria a: [email protected]



Il quiz del fiorentino



In occasione della Settimana del Fiorentino, divertitevi a scoprire quanto conoscete Firenze con un quiz online. Bisogna rispondere alle domande per scoprire quanto si conosce Firenze e testare così il proprio livello di ‘fiorentinità’. Tutti possono partecipare (questo è il link https://sondaggi.comune.fi.it/limesurvey-new/index.php/964539/lang/it/newtest/Y) e cinque tra i fiorentini doc verranno estratti per un piccolo omaggio da ritirare in Palazzo Vecchio.





