Firenze, utilizza un camper come ricovero e nascondiglio per la droga: 30enne denunciato

Firenze, 2 agosto 2023 - Aveva eletto a dimora un camper parcheggiato e senza assicurazione e vi nascondeva anche la droga, ma è stato scoperto e denunciato per spaccio dalla Polizia Municipale. Il fatto risale a ieri mattina, martedì 1 agosto.

Intorno alle otto una pattuglia stava transitando in via Benedetto Dei quando è stata avvicinata da un residente. L’uomo ha segnalato la presenza di un camper in sosta in posizione defilata rispetto alla strada con i vetri rotti e aggiungendo anche che all'interno vi era almeno una persona. Prima di tutto gli agenti hanno verificato la targa del camper che

La droga sequestrata

è risultato senza assicurazione e intestato ad una donna albanese residente in un comune del Lazio.

Poi si sono avvicinati al mezzo dove hanno trovato un uomo che dormiva profondamente. Questi, un 30enne nordafricano, ha riferito, in un italiano stentato, non avere documenti e di aver dormito nel camper da qualche giorno. Gli agenti, insospettiti dal persistente odore di hashish, hanno perquisito i

l veicolo.

Dalle ispezioni è emerso che sotto il cuscino c’era della sostanza stupefacente. Gli agenti che hanno perquisito il mezzo, hanno trovato alcuni frammenti di droga, hashish, più un involucro contenente cocaina. Nel materasso invece è stata scoperta una fessura dove si celava un involucro con 30 grammi di hashish. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la sede del Reparto per il fotosegnalamento. Per lui è scattata la denuncia per spaccio, camper e droga sono stati sequestrati.

Maurizio Costanzo