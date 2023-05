Incendio a Calenzano: due auto a fuoco nella notte

Firenze, 23 maggio 2023 - In fiamme, nella notte, due veicoli parcheggiati in via Francesco Cilea a Calenzano. Secondo quanto ricostruito, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e Fi-Ovest, sono intervenuti a mezzanotte nel comune di Calenzano, per l'incendio di due autovetture situate in uno spazio condominiale.

L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di confinare le fiamme prima che si propagasse e danneggiasse anche una terza vettura parcheggiata nell'area del condominio.

Sul posto a scopo precauzionale è stato richiesto il personale medico ma non si segnalano persone coinvolte. Al momento sono in corso le indagini dei vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell'accaduto e definire eventuali responsabilità.