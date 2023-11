Lotta al disagio giovanile: nasce il progetto Lions Ponte Vecchio ‘Una fune per la vita'

Firenze, 13 novembre 2023 - L'impatto della pandemia sulla salute pubblica è stato notevole e ha inciso sulla salute mentale e il benessere psicofisico di molti, tra cui i bambini e gli adolescenti, più vulnerabili. Ne risentono in termini di isolamento sociale e paura del futuro. Sono aumentati i disturbi alimentari e sopraggiunti altri tipi di disturbi come attacchi di panico, depressione e autolesionismo. Per non parlare di disagi e problemi psicologici come ansia, calo umorale, chiusura emotiva, rabbia, aggressività. Come risultato dell’aumento delle vulnerabilità, l’età dei ragazzi che abusano di alcol e sostanze stupefacenti si è ulteriormente abbassata. La Toscana è una regione ricca di esperienze, progetti, normative e professionalità. Quello che manca è la conoscenza, tra i ragazzi, dei servizi a loro disposizione a cui potersi rivolgere, dove trovare professionisti preposti a fornire ascolto, aiuto, sostegno, presa in carica attraverso una risposta attiva nel combattere il loro disagio, anche tramite la prevenzione. Come far arrivare queste informazioni ai ragazzi? Ci ha pensato il Lions Club Firenze Ponte Vecchio, che ha realizzato il progetto 'Una fune per la vita', con la collaborazione del Comune di Firenze e con il patrocinio dell’Ausl Toscana Centro, per contribuire ad aiutare ragazze e ragazzi nel loro percorso di uscita dal disagio giovanile, che può avere molte facce: violenza familiare, bullismo, dipendenze, ecc. Il Lions Club Firenze Ponte Vecchio ha coinvolto Lorenzo Baglioni, un artista che i giovani conoscono e che parla il loro stesso linguaggio.

Il Club si è attivato nella realizzazione e la diffusione, sui social e sui media, di un breve video con protagonista il cantautore, rivolto appunto ai ragazzi. Da parte sua Baglioni ha risposto con entusiasmo all’invito del Lions Club Firenze Ponte Vecchio per questa iniziativa di solidarietà. Nel video sono contenute le ‘mappe’ con indirizzi, numeri di telefono e orari di accesso dei Consultori giovanili di Firenze e della città metropolitana dell'Azienda Usl Toscana Centro e del Centro di ascolto del Comune di Firenze. Oltre al video, il progetto prevede la diffusione cartacea delle mappe nelle scuole e in altri luoghi frequentati dai giovanissimi. Il progetto è stato presentato a Palazzo vecchio dall’assessore a Welfare Sara Funaro, dalla presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio Angela Pollastri, dalla dottoressa Adriana Iozzi dell’UFC Dipendenze Firenze e dal cantautore Lorenzo Baglioni. “Il Lions Club Ponte Vecchio ha avuto la bella intuizione di avvalersi di Lorenzo Baglioni - ha detto l’assessore Funaro -, volto amato dai giovani, per far arrivare loro un messaggio importante per la lotta al disagio giovanile, che insieme al tema delle dipendenze, sta crescendo. Il video di Lorenzo è utile perché è un modo in più per far conoscere i servizi che già ci sono per aiutare i ragazzi ad uscire dal disagio in cui si trovano, come ad esempio i Consultori giovanili dell’Azienda sanitaria, con la quale come Comune e Società della salute collaboriamo”.

“Il mondo sta cambiando - ha spiegato Funaro -: i ragazzi comunicano in maniera diversa, inviano segnali in maniera differente rispetto al passato e non dobbiamo aspettarci che si rivolgano alle Istituzioni come vogliamo noi; dobbiamo essere noi ad andare loro incontro, modificando il nostro modo di approcciarli”. “Attualmente a Firenze sono attivi il Centro Java, i consultori, gli educatori di strada e tanti altri progetti per combattere il disagio e i problemi legati alle dipendenze dei giovani - ha continuato l’assessore -, ma è dal confronto con loro, intercettandoli per strada, nelle scuole e nei loro luoghi di incontro, che possiamo andare concretamente incontro alle loro esigenze, mettendo in campo strumenti nuovi”. “Sono felice di aver dato il mio contributo - ha detto Lorenzo Baglioni - a questa importante e lodevole iniziativa del Lions Club Firenze Ponte Vecchio, rivolta ai giovani e ai giovanissimi, che hanno bisogno di aiuto. Questo progetto, realizzato in collaborazione con l’azienda sanitaria e sostenuto dal Comune, offre un aiuto concreto ai giovani che stanno vivendo una situazione di disagio ed è per loro una sorta di fune, alla quale aggrapparsi per uscire dalla melma e arrivare nei punti giusti in cui trovare sostegno. E questi punti giusti sono i Consultori giovanili della Ausl”.

“Si tratta di un progetto che potrà avere sviluppi futuri - ha spiegato la presidente del Lions Club Firenze Ponte Vecchio Angela Pollastri -. Quello del disagio giovanile è un tema che ci sta molto a cuore. Il Lions Club Firenze Ponte Vecchio è da sempre molto sensibile al tema della violenza contro le donne e alle conseguenze tragiche che ciò comporta anche per i loro figli. Cercando di capire il problema, dai testi consultati e, soprattutto, dalle testimonianze degli “orfani” dei sempre più frequenti femminicidi, ci siamo resi conto che spesso la violenza si accompagna a preesistenti situazioni di grave disagio familiare, con i figli testimoni impotenti del dramma che si sta svolgendo. Ma è possibile chiedere aiuto, per affrontare questo e altri problemi con cui i giovani devono fare i conti, rivolgendosi anche alle istituzioni. Da qui il progetto ‘Una fune per la vita’. Ringraziamo calorosamente il Comune di Firenze, la Ausl Toscana centro e Lorenzo Baglioni per il prezioso appoggio che hanno dato alla nostra iniziativa di solidarietà. Questa è la partenza del progetto, una prima fase, aspettiamo di vedere la risposta dei ragazzi. Il nostro obiettivo è estenderlo a un territorio più ampio di quello metropolitano, cioè all’intera regione Toscana”. Durante la presentazione è stato rivolto un ringraziamento ai mezzi di comunicazione, e a La Nazione, per il contributo che daranno alla diffusione del video. “I temi del disagio giovanile e delle dipendenze dei minori sono centrali e in aumento - ha detto la dottoressa Iozzi, direttrice dei tre Serd Ausl di Firenze - e destano preoccupazione, soprattutto perché questi problemi spesso e volentieri restano un fenomeno sommerso. I dati epidemiologici ci dicono che si è abbassata l’età dell’assunzione, che è aumentato il consumo di tutte le sostanze. Il consumo di alcol, di tabacco e di psicofarmaci aumenta sempre di più tra le ragazze tanto da fare registrare una progressiva inversione di tendenza di genere. Il consumo di cannabis tra gli studenti tra i 15 e i 19 anni nel 2022 è passato dal 18.7% al 27,9% ed è aumentata la quota che dichiara di averla utilizzata per la prima volta a 14anni o meno (33%/); il contenuto di thc della resina di cannabis è aumentato, inoltre i prodotti a base di cannabis vengono adulterate con droghe sintetiche. Inoltre, nel 2022 sono state introdotte nel mercato delle droghe 52 nuove sostanze; il mercato è molto variegato”.

“Nei nostri servizi vediamo tante accoglienze settimanali di giovani che usano cocaina - ha spiegato la dottoressa Iozzi -, spesso associata ad alcol, Thc o ad altre sostanze. Il problema del disagio e delle dipendenze è grosso, quindi ben vengano progetti come questo che mandano un messaggio peer to peer per aiutare i ragazzi in difficoltà”.

A Firenze i Consultori giovani dell’Azienda Usl Toscana Centro sono quattro: Consultorio Innocenti, piazza SS Annunziata 13 (quartiere 1). Orario: giovedì 14.30 - 17.30 . Tel. 055 6939907 E-mail: [email protected]. Presidio D'Annunzio, via G. D'Annunzio 2. Orario: lunedì 14.00-17.00, martedì 14.00-18.00. Telefono: 055 6934585 (per informazioni). E-mail:[email protected] Casa della salute Morgagni, viale Morgagni 33. Orario: martedì 14.00-17.00. Telefono: 055 6935327 (martedì ore 10.00-12.00 e 14.00-16.30). E-mail: [email protected] . Casa della salute Le Piagge, via dell'Osteria 18. Orario: venerdì 14.30-18.00. Telefono: 055 6934221 - 055 6934243 (venerdì ore 14.30-15.30). E-mail: [email protected] Vi possono accedere gratuitamente le ragazze e i ragazzi dai 14 anni fino al compimento dei 24 anni. Il servizio, durante l’orario di apertura, è ad accesso diretto e senza appuntamento. L’accesso è senza richiesta medica e per i minori anche senza coinvolgimento e consenso dei genitori, con garanzia della privacy. Le accoglienze si concludono entro 30 minuti dalla chiusura del servizio. Per informazioni complete sui Consultori giovani dell’Azienda Usl Toscana Centro cliccare su https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/12953-consultori-giovani.