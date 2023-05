Aveva un chilo e mezzo di ketamina in casa oltre a hashish e cocaina: arrestato

Scandicci (Firenze) 15 maggio 2023 - E' andato al mare con un etto e mezzo di droga ben nascosta sperando di farla franca. I carabinieri non solo lo hanno bloccato ma sono riusciti a risalire anche alla sua abitazione toscana nella quale aveva allestito un vero e proprio bazar.

Venerdì, intorno all’ora di pranzo, i militari della Stazione di Lido degli Estensi e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Comacchio in provincia di Ferrara hanno notato sul raccordo autostradale all’altezza dello svincolo per la città lagunare una appariscente Mercedes rossa condotta da un giovane che viaggiava insieme al suo pitbull.

Una volta fermata, i carabinieri si sono accorti che qualcosa risultava sospetto a cominciare dai piccoli precedenti di polizia per droga del conducente, dal suo atteggiamento spavaldo e dal luogo di residenza in provincia di Firenze.

In caserma la vettura è stata perquisita e tra i sedili è stata trovata una bomboletta spray da writer con un doppio fondo utilizzato per occultare alcune confezioni di ketamina, del peso di oltre un etto e mezzo.

Ma la sorpresa è giunta poche ore dopo, quando i carabinieri della Compagna di Scandicci, attivati dai colleghi di Comacchio, hanno individuato l’appartamento in uso all’uomo all’interno del quale è stato rinvenuto un vero e proprio bazar della droga: un chilo e mezzo di ketamina, due chili tra marjuana ed hashish, 130 grammi di cocaina, 138 grammi di Mdma, alcuni grammi di eroina, buste e macchine per il sottovuoto, bilance digitali, oltre 3 mila euro in contanti e svariati telefoni cellulari. L’uomo, 30enne albanese noto agli uffici di polizia, è stato quindi arrestato.

Lo stupefacente, tutto il materiale per la pesatura ed il confezionamento, il denaro, la vettura e i cellulari sono stati invece sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. Sarà determinante infatti stabilire la rete dei contatti dell’albanese sul litorale comacchiese.