Arisa si esibisce a sorpresa alle Rampe del Poggi e dona il suo compenso ad ANT

Firenze, 7 luglio 2023 - Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è arrivata a sorpresa sulle Rampe del Poggi e ha stregato i 350 invitati ANT che hanno partecipato all'evento di beneficenza A Night for Ant, patrocinato dal Comune di Firenze e realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

La cantante, che è salita sul palco all'insaputa di tutti accolta da un applauso collettivo, ha deciso di donare il suo compenso della serata ad ANT. Quest’anno la serata è stata dedicata, come tutti gli eventi del 2023, ai 45 anni anni dell'associazione, fondata a Bologna nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, per poi espandersi in tutta Italia. La serata si è svolta sotto la direzione artistica di Jacopo Durazzani e la supervisione di Cristina Casamassimi ed è stata resa possibile grazie al supporto del main donor Sammontana. "Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione Ant – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata".