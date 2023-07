Aperitivo con tour sull'Arno servito dai Ragazzi di Sipario

Firenze, 18 luglio 2023 - Doppio appuntamento a cura dei Ragazzi di Sipario, la cooperativa sociale che impiega giovani con disabilità intellettive nella gestione del ristorante presso lo Spazio Alfieri, che il 18 luglio e il 19 luglio serviranno un menu coi fiocchi.

Si comincia questa sera, 18 luglio, alle 19.30 con un aperitivo che sarà servito a bordo di Arno Boat, il battello rispettoso dell'ambiente che ricorda il bateau mouche parigino. L'aperitivo con tour sull'Arno è organizzato dalla onlus gli Amici del Salviatino nata con l'obiettivo di aiutare gli enti sanitari (Info: [email protected]).

Mercoledì 19 luglio alle ore 20 presso la Villa Casa per la Pace (Impruneta) i Ragazzi di Sipario con quelli di Made in Sipario (il cui centro pulsante trova sede nel Laboratorio Artistico di via degli Artisti) organizzano la Cena preparata a 12 menti e realizzata a 24 mani. La pietanze saranno preparatel dagli chef accompagnati dai Ragazzi di Sipario che si esibiranno imitando celebri cantanti. Per prenotazioni: [email protected]