Alluvione in Toscana, attivo il portale per ottenere i contributi

Firenze, 23 novembre 2023 - È attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati dall'alluvione per i privati. Lo ha comunicato tramite i suoi canali social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che fa sapere come si acceda al servizio online all'indirizzo servizi.toscana.it/formulari, mentre all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/alluvione2023 si trovano tutorial e Faq per la presentazione della domanda. La procedura per i privati sarà attiva fino al 31 dicembre 2023. A fine procedura sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio con numero di protocollo. "Si ricorda di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti- ha sottolineato Giani -. Per chi ha difficoltà nella presentazione online della domanda, dalla prossima settimana saranno attivi anche sportelli help presso Centri di facilitazione digitale, Centri Digitalmentis, Botteghe della Salute, Caaf e Comuni dove potersi recare per la presentazione: sarà pubblicato elenco delle sedi".

