Agli Uffizi è tempo di cinema all’aperto, si accende lo schermo dell’arena estiva

Firenze, 26 giugno 2023 - Accende le notti fiorentine l’arena cinematografica estiva nel piazzale degli Uffizi “Apriti Cinema”, arrivata all’undicesima edizione, che dal 26 giugno al 7 agosto, ogni sera alle 21.45, (ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti) propone al pubblico italiano e internazionale un film in lingua originale, sottotitolato in italiano (e in alcuni casi anche in inglese).

L’appuntamento con il cinema sotto le stelle al Cortile degli Uffizi, in una delle più suggestive e storiche location fiorentine, inserito nel cartellone dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze, è organizzato dall'associazione Quelli dell'Alfieri, con la programmazione a cura del cinema la Compagnia - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi.

Cuore pulsante della programmazione, i titoli proposti dai festival internazionali della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, dal Florence Korea Film Fest, dal festival del cinema latino-americano Entre Dos Mundos e dal festival incentrato sulla valorizzazione del cortometraggio, Sentiero Film Factory.

A comporre il cartellone di “Apriti Cinema” 2023, tanti eventi speciali, tra cui: le serate dedicate alla grande arte, a cura delle Gallerie degli Uffizi; “Zeffirelli 100”, in occasione del centenario dalla nascita del maestro del cinema e del teatro italiani; l’omaggio ad Anna Magnani, nel cinquantenario dalla scomparsa; la performance dal vivo, per non dimenticare la Strage dei Georgofili; il documentario per riscoprire il genio di Margherita Hack, in collaborazione con il Museo Galileo; l’omaggio alla grande soprano Maria Callas, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra i più importanti ospiti annunciati, la regista di fama internazionale, Alice Rohrwacher, invitata dal Festival dei Popoli, i registi italiani Samuele Rossi, Alessandro Capitani, Carolina Cavalli, Roberto Dassoni, Alberto Utrera e il videoartista Antonello Matarazzo. Il 26 giugno per Lo schermo dell’arte sarà proiettato ‘Pablo di Neanderthal’ di Antonello Matarazzo, alla presenza del regista e di Bruno Di Martino. Il 27 giugno è la volta di ‘In Our Prime’, di Park Dong-hoon, Corea del Sud, film coreano con sottotitoli in italiano. Il 28 giugno ‘So Damn Easy Going’ di Christoffer Sandler, Svezia e Norvegia, 2022. Il 29 giugno ‘The Ideal Museum, di Ivan Bolotnikov e Fedor Pronko’ Russia, 2023. Il 30 giugno alla presenza del regista e di un esperto della Rete Semi Rurali sarà proiettato ‘El sentido del cacao, en busca del gusto perdido’ di Alberto Utrera, Spagna, e a seguire ‘Sembrando el futuro’ di Alberto Utrera, Spagna e Equador. Il 1 luglio sarà la volta di Bellissima, corto di Alessandro Capitani, e a seguire ‘I nostri fantasmi’ di Alessandro Capitani. Il cartellone prosegue con tanti altri appuntamenti.

