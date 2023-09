Firenze, inaugurata la nuova sede operativa dell’Ufficio delle Dogane

Firenze, 20 settembre 2023 – È stata inaugurata questa mattina la nuova sede del Reparto Merci dell’Ufficio delle Dogane di Firenze presso gli ex Magazzini Generali di via Panciatichi. Il Direttore Territoriale Adm per la Toscana e Umbria, Davide Bellosi e il Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Firenze, Maurizio Gallucci, alla presenza della proprietà e del Comandante del primo Nucleo operativo metropolitano di Firenze della Guardia di Finanza, capitano Lorenzo Albanese in rappresentanza del Comando Provinciale di Firenze, hanno inaugurato i nuovi uffici presso i quali sono istituiti spazi doganali dedicati alla verifica delle merci.

La scelta di istituire una nuova sede operativa, che si aggiunge alla sede direzionale di via Foggini n. 18 e alla Sezione operativa Aeroporto “A. Vespucci”, testimonia la volontà di incrementare i servizi che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli offre agli operatori e all’imprenditoria al fine di favorire lo sviluppo commerciale e la crescita del tessuto economico della provincia di Firenze.

La volontà di potenziamento dei servizi sul territorio, infatti, va nella direzione di offrire un servizio pubblico sempre più efficiente ed efficace, in coerenza con gli obiettivi di un’amministrazione moderna e competitiva. Adm opera costantemente per garantire un servizio sempre più funzionale nei confronti delle aziende, degli operatori e dei cittadini.

