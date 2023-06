A Firenze ultimo giorno di scuola tra scherzi e gavettoni

Firenze, 9 giugno 2023 – Con l’ultima campanella dell’anno che suona, è esplosa, come tradizione, la gioia degli studenti fiorentini. E come sempre l’ondata dei festeggiamenti è stata incontenibile. Tanti ragazzi e ragazze si sono ritrovati nei giardini di piazza d’Azeglio, per prendersi di mira a suon di gavettoni. Molti sono stati trascinati dagli amici addirittura nella fontana dei giardini, dove hanno fatto un bel bagno. Ragazzi e ragazze si sono divertiti anche lanciandosi farina. La goliardia dell’ultimo giorno di scuola è un appuntamento che si ripete ogni anno con la stessa euforia, ma questa volta l’entusiasmo è stato forse maggiore degli anni precedenti, vista l’interruzione forzata di questa tradizione dovuta allo stop per la pandemia. Il fragore nel giardino fiorentini ha salutato le agognate vacanze estive e ha coperto, almeno per un giorno, la preoccupazione che gli studenti di quinta superiore hanno per gli esami di maturità. Come tradizione gli studenti hanno festeggiano non solo coi gavettoni, ma anche con lanci di farina e uova, pistole ad acqua. Il raduno dei ragazzi è avvenuto ovviamente al suon di motori di scooter ruggenti. Per la lotta a suon di bombe d’acqua gli studenti e le studentesse si erano in qualche modo preparati, equipaggiandosi con asciugamani e costumi da bagno. Tutti si sono sbizzarriti, complice anche il clima estivo di questa giornata, celebrando la fine dell’anno scolastico in piena armonia, e accogliendo le tanto sospirate vacanze estive in un clima festoso. Maurizio Costanzo