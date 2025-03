2 marzo, un’altra domenica di musei gratis in Toscana

Firenze, 2 marzo 2025 – Quella di oggi sarà una giornata di musei a ingresso gratuito in Toscana, a cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia. A Firenze inoltre grazie alla Domenica metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E.

Nuovo appuntamento con la Domenica al museo nei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi. Sono in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento e Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine. In Toscana oggi dunque nuovo appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative.

Anche il Museo di San Marco di Firenze sarà aperto gratuitamente con la possibilità di ammirare tra gli altri capolavori la “Deposizione di Santa Trinita” del Beato Angelico restaurata grazie al sostegno de Friends of Florence Il Museo archeologico nazionale di Firenze offre anche la visita guidata gratuita alle 10:30 “Riflessi Etruschi” dedicata agli specchi etruschi, manufatti che, oltre alla loro funzione di oggetti per la cura della persona, rappresentano preziose testimonianze di arte e cultura con la partecipazione dell’Associazione Antichi Popoli. Questi oggetti in bronzo, infatti, recano incisioni di storie mitologiche, scene di vita quotidiana e figure divine, offrendo uno sguardo privilegiato sulla civiltà etrusca.

A Firenze si potranno visitare a ingresso gratuito: il Cenacolo di Sant’Apollonia dalle 8.30 alle 14 (ultimo ingresso 13.50); il Cenacolo di Andrea del Sarto dalle 8.30 alle 14 (ultimo ingresso 13.50); il Chiostro dello Scalzo dalle 8.30 alle 14 (ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle 8:15 alle 17:30; il Giardino della Villa medicea di Castello dalle 8:30 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17); la Villa medicea della Petraia dalle ore 8.30 alle 17.30 (ultimo ingresso 16.30); Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio dalle 8:30 alle 17:30 (ultimo ingresso 17).

A Pistoia e provincia si può fare visita al Museo nazionale di Casa Giusti di Monsummano Terme, con visite accompagnate dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15 alle 17.30.

A Prato porte aperte alla Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta. Il parco è visitabile dalle ore 8.15 alle 17 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. Per la villa e gli e appartamenti monumentali, prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30. Visitabile anche l’Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti a Carmignano dalle 8.30 alle 13 e 13.30-17.

A Siena porte aperte al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi dalle 8.30 alle 13.50 (ultimo ingresso 13.20).

A Pisa porte aperte al Museo nazionale di San Matteo dalle 9 alle 13:30 (ultimo ingresso 13); al Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci con prenotazione obbligatoria, ingressi alle ore 9, 10, 11:30 e 12:30; al Museo delle Navi Antiche dalle 14 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30). Al Museo di San Matteo a Pisa le danzatrici della Kinesis CDC, dirette da Angelo Egarese e Camilla Esposito, saranno le protagoniste dello spettacolo di danza itinerante “Performance al museo”. Le opere d’arte prenderanno vita, trasformando il museo in uno spazio dinamico di riflessione ed emozione. Ogni passo, ogni movimento si intrecceranno con la storia del luogo, invitando il pubblico a immergersi in un’esperienza sensoriale che unisce il passato al presente in un dialogo straordinario. Le opere d’arte prenderanno vita, trasformando il museo in uno spazio dinamico di riflessione ed emozione, per vivere l’arte da una prospettiva nuova, in un contesto ricco di memoria e bellezza. L’iniziativa fa parte del progetto “Diritti&Umani – X ed.”, una rassegna multidisciplinare di eventi culturali, tra le vincitrici del bando della Regione “Festa della Toscana 2024”.

Ad Arezzo si può visitare la Basilica di San Francesco ore 13-17:30 (ultimo ingresso 17); il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi ad Anghiari dalle 10 alle 15 (ultimo ingresso 14). Ultimi giorni per poter visitare le mostre che celebrano l’anniversario Vasariano e che termineranno il 3 marzo 2025: al Museo di Casa Vasari “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”. La casa, i disegni, le idee: Giorgio Vasari e la figura dell’intellettuale architetto; al Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica e al Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna “Alcuna cosa fuor dell’uso comune”. Il Convito per le nozze di Ester e Assuero di Giorgio Vasari.

A Grosseto si può visitare l’Area archeologica di Roselle dalle 8.15 alle 17.15 (ultimo ingresso 16.30); l’Area archeologica di Vetulonia dalle 8.30 alle 16.30 e il Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa dalle 8.30 alle 16.30.

A Livorno e provincia si può visitare il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello dalle 10:30 alle 12:30; il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini a Portoferraio dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00) e il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00).

A Lucca si può fare visita al Museo nazionale di Villa Guinigi dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18), e al Museo nazionale di Palazzo Mansi dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18). Alcuni musei sono aperti esclusivamente con prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli sugli orari e sulle modalità di ingresso sul sito di Musei Toscana. Con allerta meteo giardini e aree all’aperto della Direzione regionale Musei nazionali Toscana potrebbero essere chiusi al pubblico per garantire condizioni di sicurezza.

Maurizio Costanzo