15 febbraio, giorno di San Faustino. Chi era? Ecco perché è diventato il patrono dei single

Firenze, 15 febbraio 2024 - E dopo San Valentino arriva San Faustino, il protettore dei single, festeggiato oggi da tutti i cuori solitari. Ma chi era San Faustino e perché è diventato patrono dei single? Innanzitutto il 15 febbraio si celebrano due santi, Faustino e Giovita. Erano due fratelli, di Brescia ( città di cui oggi sono patroni), di origine nobile, e all’inizio erano cavalieri. Vissuti nel II secolo d.C., lasciarono la carriera militare quando si convertirono al Cristianesimo per merito del vescovo Apollonio che li battezzò.

Si dedicarono all'evangelizzazione ed erano dei bravi predicatori, tanto che Faustino venne nominato presbitero e Giovita diacono. Temendo la diffusione del cristianesimo, Traiano ordinò la loro persecuzione. Una volta catturati, sotto l’imperatore Adriano, si rifiutarono di onorare e sacrificare agli Dei, e per questo oltraggio vennero messi a morte. Ma ecco il primo miracolo: rinchiusi in gabbia con alcune tigri, queste rimasero mansuete accovacciandosi ai loro piedi. Alla vista di quel prodigio, molti spettatori si convertirono, tra cui persino la moglie di un governatore romano, Afra, che divenne anche lei santa e morì martire.

Furono allora messi al rogo, ma le fiamme non sfiorarono neppure le loro vesti. Trasferiti a Roma, l’ordine era di darli in pasto alle fiere, ma anche al Colosseo gli animali feroci non li attaccarono. Furono trasferiti a Napoli, e operarono un altro miracolo, placando una furiosa tempesta durante il viaggio. Vennero spinti in mare su una barchetta, ma questa tornò a riva. Riportati a Brescia, il 15 febbraio vennero decapitati. Perchè mai San Faustino – e solo lui e non il fratello Giovita - è diventato patrono dei single? Solo perchè nel calendario viene festeggiato il giorno seguente al 14 febbraio, e dunque per antitesi a San Valentino.

Una mera coincidenza dunque, ma non solo. Secondo altri l’origine sarebbe nel nome Faustino, da Fausto, che significa fortunato, dunque adatto propiziare la ricerca dell’anima gemella. La novità di quest’anno è che più della metà degli italiani desidera festeggiare San Faustino, che dunque ha battuto San Valentino. Secondo il sondaggio condotto da Freenow, la super app della mobilità, più della metà degli italiani (56%) ritiene importante festeggiare il 15 febbraio come alternativa alla festa degli innamorati.

Dalla ricerca risulta che gli italiani amano dedicare sempre più tempo a se stessi. Ben 1 single su 5 decide di uscire "da solo" e il 78% di loro afferma di essere andato almeno una volta al ristorante da solo. Sempre secondo questo sondaggio, il 44% degli intervistati ha fatto almeno una volta nella vita un viaggio, il 51% è andato in una spa, il 52% al cinema, il 56% in palestra rigorosamente da solo. Tuttavia, una parte dei single del nostro Paese (36%), afferma che il giorno di San Valentino può anche diventare stressante. Questo perché quasi la metà degli intervistati (47%) ha sperimentato almeno una volta pregiudizi sociali a causa del fatto di essere single e pertanto, in occasione della giornata, una persona single su cinque sceglie di concedersi un momento speciale per sé.

Totò. Il principe Antonio De Curtis nasceva il 15 febbraio del 1898 a Stella, nel Rione Sanità di Napoli. La sua comicità, contenuta in quasi 50 anni di carriera teatrale e cinematografica, ha cambiato per sempre il costume della nazione. Il suo genio artistico ha raggiunto i vertici della popolarità e dell'arte. Pasolini scrisse che la "sua maschera riuniva perfettamente l'assurdità e il clownesco con l'immensamente umano". Una sua frase storica: “La vera miseria è la falsa nobiltà.”

