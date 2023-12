Truffa del finto avvocato, due anziane derubate a Empoli

Empoli, 19 dicembre 2023 – Ancora anziani truffati. Questa volta i raggiri sono stati messi a segno a Empoli dove due anziane sono state truffate con la scusa del finto incidente che sarebbe stato causato dal figlio. In realtà sarebbero state tre a finire nel mirino dei truffatori, se solo il terzo tentativo non fosse stato sventato. Sono state numerose le segnalazioni giunte alle forze dell’orine di tentativi di raggiri analoghi.

Nei vari casi, i truffatori, fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine o avvocati, in episodi distinti hanno chiesto a tre donne di 88, 77 e 76 anni, tutte residenti a Empoli, il denaro o tutto l'oro che avevano in casa per far rilasciare il figlio che a loro dire era in stato di fermo in una caserma dopo aver provocato un grave incidente.

Non era vero, ma una delle donne ha consegnato 400 grammi in oro, l'altra 2.250 euro in contanti, una collanina e due fedi, mentre la truffa all'altra anziana non è riuscita solo per l'intervento di un vicino. Alla truffa avrebbero partecipato più soggetti per rendere credibile la storia inventata. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Empoli. Da quanto appreso sono numerose le segnalazioni raccolte dal 112 di tentativi di truffa con le stesse modalità.

Maurizio Costanzo