Zanetti mastica amaro "Dispiace perdere così"

Ancora un gol preso da palla inattiva a fare la differenza. Sta purtroppo diventando una spiacevole costante per questo Empoli, che torna a mani vuote da Monza dopo un buon avvio e un ottimo secondo tempo. Questo il rammarico principale di mister Paolo Zanetti, che al termine del match esterna tutta la sua insoddisfazione per il risultato: "Dispiace aver perso così perché la partita ha visto un primo tempo equilibrato e un secondo dominato da noi. Purtroppo nel nostro momento migliore, in cui li stavamo schiacciando, abbiamo preso gol su palla inattiva e questa è la cosa che mi fa arrabbiare – insiste il tecnico azzurro – ma per il resto sono contento della prestazione dei miei ragazzi perché venire qua a Monza contro una squadra del genere e fare una prestazione così non era assolutamente scontato".

Agli azzurri la vittoria manca ormai dall’impresa di fine gennaio a Milano con l’Inter, ma Zanetti non è affatto preoccupato. "Non vedo nessuna flessione, la squadra ha giocato come sempre, come sa, contro una squadra forte che ha messo in difficoltà tante squadre, ma che a noi non ci ha messo tanto in difficoltà perché il nostro portiere praticamente ha fatto una parata sola – incalza l’allenatore – In questo momento ci sta mancando la vittoria, ma non dobbiamo perdere la consapevolezza delle ottime cose che stiamo facendo".

Zanetti conclude poi la sua analisi con una parentesi su Satriano e il prossimo impegno al Castellani: "Sono contento per il suo gol perché è un ragazzo che incarna perfettamente lo spirito che voglio nella mia squadra. Gli mancava solo quello e se continua a lavorare su questa strada credo che possa non fermarsi più. D’altra parte per vincere le partite abbiamo bisogno anche dei gol dei nostri attaccanti, ci stiamo lavorando tanto e da questo punto di vista stiamo crescendo. Al di là degli ultimi risultati l’Udinese è una squadra forte e sarà quindi una partita difficile, dove noi dovremo cercare di fare di tutto per centrare la vittoria".

Simone Cioni