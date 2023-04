Un week-end sul ring per la Leonica Boxing club

Sarà un week-end intenso, quello ormai alle porte, per la Leonica Boxing Club. La società di San Pierino sarà infatti protagonista sia domani che domenica pomeriggio. Si parte con l’impegno di domani sera di Simone Vanni, al suo quarto incontro da professionista nella categoria superleggeri (63,5 kg). Dopo le prime tre vittorie il trentunenne pugile di Capraia Fiorentina sale nuovamente sul ring in un evento organizzato dalla Noble Art Boxing Promotion, il "Wasb XIV". Alle ore 21 al palazzetto dello sport di Lastra a Signa, infatti, Vanni incrocerà i guantoni con il ventitreenne croato Matija Petrinic, già al quindicesimo match da professionista (ha esordito nel 2019) ma con un bilancio di una sola vittoria a fronte di 13 sconfitte, di cui 4 per ko. Attesi numerosi sostenitori empolesi, come nelle due precedenti occasioni in cui Vanni ha battuto prima Lorenzo Calì a luglio 2022 nel suo esordio da professionista e poi il comasco Oscar Molteni lo scorso marzo. Domenica invece spazio al 1° Torneo itinerante delle Cinture, competizione a eliminazione diretta riservata ai pugili toscani della categoria Elite che si svolgerà in due fine settimana consecutivi in quattro sedi diverse. La Leonica sarà presenta ai nastri di partenza della tappa nel capoluogo toscano, organizzata dall’Accademia Pugilistica Fiorentina, con Duccio Costoli (63,5 kg), Giuseppe Liguori (57 kg) e Stefano Bettiol (60 kg). In caso di vittoria, poi, i tre pugili disputeranno le proprie finali domenica 23 aprile all’Uppercut di Cecina.

Si.Ci.