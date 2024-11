Sorpresa: Liberato Cacace tra i migliori del mondo. È candidato per il The Best Fifa Men’s 11

Empoli, 29 novembre 2024 – La stagione di Liberato Cacace, terzino sinistro neozelandese di proprietà dell’Empoli, è in netta crescita: dopo un inizio di stagione altalenante, nel mese di novembre ha iniziato a guadagnarsi sempre più minuti in campo, raccogliendo anche il suo primo assist nella sfida di lunedì scorso contro l’Udinese. Non solo: il classe 2000 è un punto fermo della sua Nazionale, con la quale ha già collezionato 16 presenze, vincendo il girone del secondo turno di qualificazione ai Mondiali per l’Oceania a punteggio pieno, seppur a fronte di avversarie non propriamente irresistibili quali Tahiti, Vanuatu e Samoa (con le quali Cacace ha raccolto 2 assist). E i suoi sforzi non sono stati vani.

Stamattina è arrivata la notizia della sua candidatura per il The Best Fifa Men’s 11, ossia la “formazione” comprendente gli 11 migliori giocatori del mondo in base a quella stagione: per quanto riguarda i difensori di Serie A, oltre a Cacace, si sono guadagnati la menzione anche Hummels (Roma), Bremer (Juventus), Bastoni e Dimarco (Inter). Per capire come ci è finito il terzino dell’Empoli in mezzo a questi nomi prestigiosi, bisogna andare a controllare la Coppa delle Nazioni Oceaniche, vinta dalla sua Nuova Zelanda, con Cacace eletto miglior giocatore del torneo: la Fifa, che si impegna per tenere conto di tutte le confederazioni sotto la sua cintura, ha dovuto quindi selezionare il neozelandese come rappresentante dell’Oceania. Per una notte, anche Empoli sognerà di essere tra i migliori del mondo.