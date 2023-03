Rabatti, grande prova E la Canottieri sogna

Domenica di grande prestigio, quella che attende dopodomani la Canottieri Limite al Memorial D’Aiola a Piediluco, gara internazionale a invito, con cinque atleti: Daniele Cecchi-Matteo Brunetti e Leonardo Sostegni-Tommaso Laganà sono le due coppie Under 19, mentre Ernesto Rabatti gareggerà con la maglia azzurra. Quest’ultimo si è meritato la convocazione con la Nazionale grazie al 2° posto centrato nel Doppio Under 23 pl misto nella recente regata nazionale andata in scena sempre nelle acque del lago umbro, in barca con un atleta di Salò. Un risultato che fa ben sperare in chiave di selezione nazionale per l’Europeo di maggio.

Oltre a Rabatti, nella prima e importante manifestazione stagionale con al via i migliori equipaggi provenienti da tutta Italia, la Canottieri Limite era presente con altri 11 atleti, qualificatisi alle selezioni effettuate alla regata regionale di Chiusi. Tra questi la prestazione che ha sorpreso positivamente i tecnici limitesi è stata quella del Quattro con Under 17 composto da Cesare Borlenghi, Tommaso Prosperi, Elia Pieri, Francesco Strona e Lorenzo Scaffi.

Dopo aver vinto la batteria eliminatoria, infatti, i portacolori della Canottieri si sono messi al collo la medaglia d’argento al termine di una combattutissima regata finale contro il Cus Bari. Veramente minimo il distacco dalla prima posizione accusato dai limitesi. La manifestazione era molto importante soprattutto per la categoria Under 19, in quanto altamente valutativa per la partecipazione ai prossimi campionati europei e la coppia biancazzurra Leonardo Sostegni-Tommaso Laganà è giunta quinta in un lotto di 39 concorrenti. Per soli 6 decimi, invece, quella formata da Cecchi e Brunetti si è fermata alle eliminatorie, risultando i primi degli esclusi. Infine DeVito, in coppia con un atleta della Canottieri Firenze, si è arreso in semifinale. Secondo posto nella finale B poi per Francesca Benigni (10ª assoluta) sul Doppio Under 23 in coppia con un atleta della Canottieri San Miniato.