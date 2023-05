Nuova era Il Montesport si affida a Becucci

Al Montesport Montespertoli inizia l’era Cosimo Becucci. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’ex Calenzano al posto del dimissionario Luigi Cantini, artefice del ritorno in B1.

Faccia una breve presentazione di se?

"Tra poco compirò 38 anni, ho iniziato ad allenare quando ancora giocavo, nell’Olimpia Po.Li.Ri. Firenze, ma la prima vera stagione da allenatore è stata nel 2007 a Empoli. Ho poi allenato a Sesto Fiorentino, Scandicci, di nuovo Olimpia, Euroripoli, Liberi e Forti, fino all’ultimo triennio a Calenzano, dove abbiamo conquistato la promozione in B2 e il conseguente 6° posto in categoria".

Cosa l’ha spinta ad accettare l’offerta del Montesport?

"Intanto con tutta sincerità non mi aspettavo questa chiamata. Come ho detto alle ragazze quando ci siamo conosciuti, sono onorato della possibilità che Montesport mi ha offerto: ho l’occasione di disputare per la prima volta nella mia carriera una categoria che non mi sono conquistato sul campo, ma che è il massimo traguardo per un allenatore come me che ha scelto di non fare il professionista. Soprattutto ho la fortuna di allenare un gruppo di cui ho potuto constatare il valore da avversario, e che sono sicuro possa togliersi soddisfazioni anche l’anno prossimo. Penso sia stata una scelta coraggiosa da parte della società, e sono consapevole ed entusiasta di prendermi questa responsabilità".

Quale sarà l’obiettivo?

"Ovviamente consideriamo la salvezza l’obiettivo su cui la squadra si deve concentrare, essendo una neopromossa in una categoria di alto livello. Ma oltre all’umiltà nell’affrontare le difficoltà che ci aspettano, è importante avere anche la giusta dose di consapevolezza nei nostri mezzi.

Ha chiesto rinforzi alla Società ed in quali ruoli?

"Partiamo da una buona base, non solo tecnica. Abbiamo un gruppo coeso e motivato, che deve essere completato nei ruoli rimasti scoperti, ma anche su questo siamo sulla buona strada. Si va verso una rosa che ha poca esperienza di categoria, e se questo da un lato sarà un limite, dall’altro l’entusiasmo delle esordienti sarà una risorsa da valorizzare.

Quale sarà il programma di massima da qui all’inizio del campionato?

"Ci alleneremo fino al 31 maggio, per avere la possibilità di conoscere meglio le ragazze, iniziare a gettare le basi di lavoro della prossima stagione e completare la rosa. Ripartiremo poi a fine agosto con la preparazione e il classico percorso di avvicinamento al tanto atteso esordio".

Francesco De Cesaris