Niang: "Grazie del sostegno"

Empoli, 28 maggio 2024 – Verona-Inter è già finita, così Asllani avvicina un membro dello staff nerazzurro per seguire sul tablet gli ultimi istanti delle altre partite ed esulta come un bambino al gol di Niang abbracciando Mario Cecchi, due ‘figli’ dell’Empoli.

Da due ex ad un altro, sui social anche il brasiliano Emilson Cribari (115 presenze in azzurro) ha voluto fare i propri complimenti al club che lo ha portato in Italia.

Niang e Luperto hanno invece immortalato in un video tutta la loro gioia dopo il triplice fischio finale della gara con la Roma. "Grazie di tutto tifosi azzurri, abbiamo fatto la storia" le parole del capitano. "Sono molto contento per voi, grazie del sostegno. Forza Empoli sempre" il messaggio del bomber.