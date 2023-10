Ndaw segna, poi prende il palo. Il Montelupo porta a casa un punto

Saline

SALINE: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi (82’ Burchianti), Fabbri, Zaccarello (46’ Rigoni), Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. All. Ciricosta.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina (80’ Gueye), Corsinovi, Alicontri, Bianchini (81’ Garunja), Tremolanti (88’ Cintelli), Anedda, Ndaw (86’ Brogi), Ulivieri (74’ Beconcini). All. Lucchesi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 28’ Ndaw; 38’ Fabbri.

PONTEGINORI (PI) – Botta e risposta nel giro di dieci minuti nel primo tempo tra Saline e Montelupo, che si dividono così la posta in palio e restano imbattute. Un pari tutto sommato giusto, ma che lascia un po’ di rammarico in bocca al Montelupo per due grosse occasioni di raddoppiare non sfruttate. Dopo una prima fase di studio il team di Lucchesi colpisce al 28’ con Ndaw, su verticalizzazione di Alicontri. Sulle ali dell’entusiasmo il Montelupo spinge sull’acceleratore, ma prima Ndaw, dopo uno scambio con Ulivieri, centra il palo e poi Anedda solo davanti al portiere si defila troppo consentendo la parata a Frongillo. Così, alla prima vera occasione i locali pareggiano: punizione calciata in area, batti e ribatti e zampata vincente di Fabbri. Nella ripresa il Saline ha un maggior predominio della partita, ma senza mai rendersi realmente pericoloso dalle parti di Lensi.