Monterappoli non fallisce contro Impruneta

Vittorie importanti in questa 8ª giornata di ritorno per Ponte a Cappiano, Aurora Montaione e Monterappoli. Partiamo dai calligiani, che nel girone E hanno fatto loro l’importante sfida salvezza in casa del Romito. A decidere il match un guizzo di Covato. Con questi 3 punti infatti i ragazzi di mister Bettarini staccano di 4 lunghezze i diretti concorrenti e si mantengono a -1 dalla salvezza diretta. Mercoledì prossimo, tra l’altro, avranno la chance di fare un altro bel balzo in avanti ospitando al Mediceo il Crespina, che ha gli stessi punti del Romito. Veniamo adesso ad Aurora Montaione e Monterappoli, grandi protagonisti del girone I dove la promozione diretta è già in tasca della corazzata San Gimignano. Apertissima, invece, la corsa play-off con le due squadre locali che hanno 3 punti preziosi. I montaionesi hanno fatto loro di misura a Il Prato lo scontro diretto col Santacroce Cuoiopelli, che era passato pure in vantaggio a causa dello sfortunato autogol di Corsinovi. Gli ospiti falliscono poi un rigore e nella ripresa Cioni pareggia su assist di Rossi e, dopo essere rimasti in dieci per il ‘rosso’ a Tani, il team di Fulignati trova anche il definitivo 2-1 con una punizione di Pieroni. Gli arancioblù tornano quindi secondi con un punto di vantaggio proprio sul Monterappoli, capace di piegare 3-2 a domicilio l’Atletico Impruneta. Pareggiato con un calcio piazzato di Koceku (nella foto) l’iniziale vantaggio locale, i neroverdi empolesi ribaltano il risultato nella ripresa con Morelli su cross di Allegri, ma vengono raggiunti su rigore all’89’. Proprio allo scadere, però, ancora Koceku su punizione firma il blitz.

Nello stesso girone a Bagno a Ripoli il Santa Maria non riesce a recuperare il doppio vantaggio locale, accorciando solo le distanze con Battistoni, ben servito da Carraro, mentre il Giovani Fucecchio 2000 cade 5-0 sul campo del San Giusto le Bagnesi. Niente da fare, infine, anche per il Giovani Vinci, uscito sconfitto 2-0 nel girone E dal terreno della Galcianese.

Simone Cioni