Montagne russe Empoli. Prima avanti, poi rimontato, infine il pareggio: col Venezia è 2-2

Empoli, 20 aprile 2025 – Finisce 2-2 tra Empoli e Venezia al “Castellani”, nella 33a giornata del massimo campionato italiano. Con questo risultato, le due squadre, rispettivamente penultima e terz’ultima in classifica, si portano a -1 dal Lecce, restando in corsa per la salvezza. D’Aversa, che ha tanti assenti, deve rinunciare anche a Pezzella all’ultimo istante: in campo Cacace. Approccio alla gara migliore da parte degli azzurri, ma è del Venezia la prima vera occasione da gol: al 13’ Nicolussi Caviglia batte un piazzato dalla trequarti sinistra: Vasquez è abile a respingere con i pugni.

Al 23’ caos nell’area dei veneti sul tiro-cross di Cacace. Al 32’ ancora un calcio di punizione di Nicolussi Caviglia dalla sinistra costringe il portiere colombiano alla respinta con i pugni. Al 34’ paratona a una mano di Vasquez sulla conclusione in scivolata di Doumbia. Al 37’ il traversone di Cacace dal fondo attraversa l’area senza nessuno che riesca a deviare il pallone. Al 43’ è Perez a impensierire Vasquez direttamente dalla bandierina. Non si risparmiano le due squadre nella ripresa. L’inizio di secondo tempo è col… giallo: è quello che spende Marcandalli per fermare Esposito lanciato a rete: per Massa è ammonizione e non espulsione, tra le proteste, veementi, di calciatori e tifosi empolesi.

Al 14’ la sblocca l’Empoli: splendido servizio di Henderson per Fazzini, che penetra le maglie della difesa veneziana e allungandosi la mette dentro col destro. Al 18’ doppia opportunità per i padroni di casa: dapprima calcia Esposito in diagonale e respinge Radu; poi è Cacace a tentare dalla sinistra, con la palla che finisce fuori. Al 22’ il pari degli ospiti: sugli sviluppi di un corner, Vasquez va a farfalle e il neo entrato Yeboah, appostato sul secondo palo, ne approfitta.

Al 40’ ripartenza letale del Venezia: Busio porta in vantaggio i suoi, dopo il salvataggio di Vasquez su Gytkjaer. Ma l’Empoli non ci sta e appena due minuti più tardi impatta il punteggio: si mette in proprio Anjorin, che realizza un gol importante (delizioso destro dal limite). Al 44’ ancora una chance per Busio. L’incontro termina con un punto a testa: l’Empoli non vince da 18 partite, il Venezia resta a secco in fatto di vittorie esterne. Quello che più conta è che, a cinque turni dal termine, le due formazioni hanno ancora grosse opportunità di mantenere la categoria.

TABELLINO EMPOLI – VENEZIA 2-2

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi (32’ st Solbakken), Grassi, Henderson (32’ st Anjorin), Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo (25’ st Ebuehi). A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Pezzella, Sambia, Kovalenko, De Scigio, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli (17’ Schingtienne), Idzes, Candè; Zerbin, Perez (27’ st Duncan), Nicolussi Caviglia, Doumbia (17’ st Yeboah), Ellertsson (41’ st Haps); Busio, Gytkjaer (41’ st Maric).A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Oristanio, Conde, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni.

Allenatore: Di Francesco. ARBITRO: Massa di Imperia. MARCATORI: 14’ Fazzini, 22’ Yeboah, 40’ Busio, 42’ Anjorin. NOTE: giornata piovosa e ventosa. Ammoniti: Marcandalli, Grassi, Cacace. Angoli: 2-5. Recupero: 2’, 3’.