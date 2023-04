L’Use affronta Roseto Con la testa già ai play-off

La testa è ormai inevitabilmente già al primo turno dei play-off del prossimo fine settimana, che affronterà da prima della classe con i conseguente vantaggi, ma oggi alle ore 18 al Pala Sammontana (arbitri Zanetti di Riccione e Scolaro di Torino) l’Use Rosa Scotti sarà impegnata nell’ultima giornata della stagione regolare del girone Sud di serie B. Le biancorosse ospiteranno il già retrocesso Panthers Roseto, già battto 70-77 in Abruzzo all’andata, e dovranno sfruttare questa gara per non abbassare troppo la tensione in modo da arrivare alle partite che contano con il giusto atteggiamento. Il primo a esserne convinto è coach Alessio Cioni. "Si tratta di una tappa di avvicinamento ai play-off – spiega – e per noi sarà importante per due motivi, ovvero provare i nuovi equilibri senza Cvijanovic e con Smutna e restare in ritmo in vista della parte decisiva della stagione. Quindi, se per la classifica la sfida con Roseto non ha alcun interesse, dovremo essere concentrate come sempre e giocare al massimo per arrivare pronte. Ci farà piacere chiudere davanti al nostro pubblico che è stato importante per tutta la stagione e che lo sarà anche in questo finale, nelle gare play-off che andremo a giocare".

Per quanto riguarda il probabile accoppiamento nel tabellone finale, che vedrà le empolesi opposte all’ottava classificata, l’alternativa è fra Umbertide e Savona, con la prima più probabile nelle diverse combinazioni possibili sulla carta.