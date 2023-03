L’Empoli ritrova Akpa Akpro Da riserva è diventato inamovibile

di Tommaso Carmignani

E’ proprio vero: della sua importanza ci si è accorti soltanto nel momento in cui Zanetti ne ha dovuto fare a meno, anche se in realtà nessuno, dal tecnico ai dirigenti, hanno mai messo in dubbio che Jean Daniel Akpa Akpro fosse un elemento chiave di questa squadra. Il problema è stato nel momento in cui l’Empoli ha dovuto rinunciare a lui per una gara così complicata come quella contro il Napoli. Senza la verve dell’ivoriano, il centrocampo azzurro ha faticato a prendere le misure agli avversari, anche se davanti c’era una squadra che probabilmente sarebbe uscita lo stesso dal Castellani coi tre punti. Indipendentemente però dai meriti – e dal valore – del Napoli, l’assenza di Akpa Akpro si è fatta sentire in maniera importante, ragion per cui averlo di nuovo a disposizione in vista della trasferta di Monza è davvero una gran bella notizia.

Scontata la squalifica, l’ex giocatore di Salernitana e Lazio sembra quindi pronto per riprendere il suo posto in mezzo al campo. Zanetti dovrebbe andare ad affiancarlo a Marin e Bandinelli, anch’egli reduce da una giornata di stop contro il Napoli. Ma se il capitano è sempre stato un titolare inamovibile di questa squadra, diverso è il discorso relativo ad Akpa. Arrivato negli ultimissimi giorni di mercato dopo la definitiva rinuncia a Zurkowski, l’ivoriano ci ha messo un po’ ad ingranare e per buona parte della stagione si è fatto riconoscere più che altro per il suo temperamento un po’ troppo irruento. Questo lo ha portato spesso a rimediare cartellini gialli e soprattutto rossi decisamente evitabili, ma da gennaio in poi il suo rendimento è cresciuto tantissimo. Nelle ultime gare che ha giocato, come ad esempio il derby con la Fiorentina, è stato spesso tra i migliori in campo, risultando un elemento chiave sia per quanto riguarda la fase difensiva che per i movimenti nella metà campo avversaria. Non ha ancora trovato il guizzo giusto sottoporta, ma il suo spirito di abnegazione lo ha portato spesso a diventare una pedina chiave nello schieramento tattico di mister Zanetti.

Al momento, sebbene a inzio anno il titolare fosse un altro, non sembrano esserci dubbi sul suo ritorno dal primo minuto a Monza. La presenza di Akpa Akpro consente infatti all’Empoli di avere un elemento di raccordo in mezzo al campo in grado di aiutare Ebuehi nella fase difensiva e al tempo stesso supportare al meglio le ripartenze. Un contributo emerso in maniera chiara nelle ultime partite giocate dagli azzurri, ma venuto meno contro il Napoli. Non a caso Zanetti, nella sfida con la capolista, aveva inizialmente provato a dirottare Marin sulla mezz’ala, puntando invece su Henderson come regista. L’idea era sfruttare il dinamismo del romeno per avere un giocatore un po’ più simile ad Akpa, ma l’ex Cagliari, in questo, non è esattamente uguale all’ivoriano. Ecco perché il suo rientro è auspicabile: giocherà dal primo minuto al posto di Haas, che ha caratteristiche diverse e che in questo momento sembra un po’ in ritardo anche sul piano della condizione.