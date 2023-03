L’Empoli batte anche il Benevento Decide Bocci

Empoli

1

Benevento

0

EMPOLI: Tampucci, Botrini, Indragoli (46’ Biscontin), Mannelli, De Ferdinando, Michelucci (89’ Crasta), Masini (70’ Cecchi), Vallarelli, El Biache (70’ Brugognone), Bocci (87’ Diodato), Magazzù (46’ Cappelli). All. Moro.

BENEVENTO: Bonagura, Di Martino, Panzarino, Veltri (46’ Carriola), Valentino (59’ De Gennaro), Pellegrino (75’ Manzi), Prisco, Pengue (80’ Politi), Rossi (80’ Szymanski), Di Serio, Altamura. All. Scarlato.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Rete: 41’ Bocci.

SANTA CROCE – L’Empoli batte anche il Benevento e chiude a punteggio pieno il proprio girone eliminatorio. Al Masini di Santa Croce sull’Arno decide ancora Bocci, al terzo centro di fila dopo la doppietta al San Donato Tavarnelle. Gli azzurrini di Moro sfiorano il gol già al 13’ con Magazzù sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato, strepitosa la risposta di Bonagura, mentre il Benevento si fa vedere al 32’ e al 40’: Pengue mette di poco fuori su azione d’angolo e Altamura centra la traversa dalla distanza. Passa un minuto però e in vantaggio ci va l’Empoli con Bocci, lesto a risolvere una mischia in area dopo un ‘miracolo’ di Bonagura su una sua precedente conclusione. Botta e risposta in avvio di ripresa: i campani sfiorano il pari con Panzarino, mentre l’Under 18 azzurra fallisce il raddoppio con Cappelli, fermato dall’intervento di piede del portiere giallorosso. Col passare dei minuti il Benevento si riversa nella metà campo empolese, ma sono i ragazzi di Moro ad andare vicinissimi al secondo gol, due volte con Bocci ed altrettante con Cappelli. Gli azzurrini si qualificano così agli ottavi come miglior prima del gruppo A (gironi dall’1 al 4) e martedì prossimo sfideranno la peggior seconda del gruppo B (raggruppamenti dal 5 all’8).

Si.Ci.