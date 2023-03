L’Avane fa suo il derby: ribaltato il Calasanzio

Nella sestultima giornata del girone A di Terza Categoria fiorentina avvincente derby tra Avane e Calasanzio, con i padroni di casa che, sempre in rimonta, sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Il team di mister Lazzoni (nella foto) apre infatti le marcature con un tiro da fuori di Becce mentre l’Avane, dopo aver fallito un rigore con Jacopo Taddei, pareggia poco prima dell’intervallo con Giorgetti su assist di Lunardi. In avvio di ripresa, però, il Calasanzio si riporta avanti con il penalty trasformato da Fulignati, ma l’Avane replica di nuovo con Bini, abile a girare in rete dal cuore dell’area di rigore. I gialloneri locali continuano a spingere e all’80’ trovano il gol-partita con Jacopo Taddei, che girando in rete in cross di Abati si fa perdonare l’errore dal dischetto. La squadra di Biondo si conferma quindi seconda a -3 dalla vetta, ma con la capolista Duccio Dini che deve recuperare la gara sospesa sabato scorso a San Vincenzo a Torri. Il Calasanzio scivola invece a 5 punti di distanza dai play-off, perché il Mercatale supera 4-2 in casa il Ponzano. Agli empolesi non sono bastate le reti di Rosselli e De Vincentis. Debacle interna per il Ponte a Elsa, che incassa un fin troppo severo 3-0 dall’Atletico Esperia, sbagliando pure un rigore nel primo tempo. Infine, la Sanpierinese esce indenne (0-0) dal campo della Cattolica Virtus.