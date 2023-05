La Folgore è tornata Vittoria al fotofinish

U.S. Livorno

91

Folgore Fucecchio

92

U.S. LIVORNO: Baggiani, Del Monte 25, Iardella 15; Locci, Pantosti 7, Simonetti 2, Spinelli 4, Bernardini 18, Congedo 6, Fiore 10, Ghezzani 4, Bini. All. Mori.

FOLGORE FUCECCHIO: Berni 11, Fantoni 7, Gazzarrini 2, Masotti, Orsini 27, Berti 21, Meucci 12, Chiti 10, Tessitori 2, Orsucci. All. Rastelli.

Arbitri: Cignarella di Pisa e De Trane di Pontedera.

Parziali: 33-34; 65-60; 86-72.

LIVORNO – La Folgore Fucecchio interrompe la striscia negativa che durava da un mese superando a domicilio l’U.S. Livorno, al termine di una partita scoppiettante. Prima di questo i livornesi aveva gli stessi punti in classifica della banda di Rastelli. Decisamente equilibrato l’avvio di gara, poi la Folgore prova ad allungare (20-27 e 26-31), ma nel finale di tempino i padroni di casa rientrano fino al 33-34 del 10’. Nel secondo quarto la musica non cambia, ma stavolta sono i labronici a scappare sul 53-47 prima che la Folgore torni ad impattare sul 58-58. A questo punto, però, dopo un botta e risposta è Livorno ad andare negli spogliatoi sul +5 (65-60 al 20’). Al rientro dall’intervallo lungo la reazione di Berni e compagni non arriva e così, con un parziale di 6-3 i livornesi portano ad 8 punti il loro vantaggio (71-63). Faticosamente la Folgore risale fino al 74-69, ma qui un nuovo break di 7-0 vale il +12 dei labronici, che diventa +14 prima dell’ultimo riposo. Stavolta, però, i fucecchiesi aggrediscono l’ultimo parziale con rinnovata intensità e concede solo 5 punti ai padroni di casa rimontando fino al 91-89 con cui si apre l’ultimo minuto di gara. E qui sale in cattedra Orsini, che nella sua Livorno ha disputato sicuramente la miglior partita da quando è a Fucecchio. Il numero 15 biancoverde, autore di ben 27 punti, piazza infatti un canestro con tiro aggiuntivo che vale il 91-92 finale. Con questa vittoria la Folgore Fucecchio sale quindi a 38 punti, mantenendosi a due lunghezze di distanza dal 3° posto occupato da Campi Bisenzio. Adesso Meucci e soci, centrato l’obiettivo C Gold, hanno a disposizione le ultime due gare per provare a rientrare in quelle prime tre posizioni dove sono stazionati praticamente per tutto il campionato.

