Il Montelupo in cerca di riscatto Sa che il Lanciotto è un osso duro

Sarà il Montelupo, per quanto riguarda le squadre locali impegnate nel campionato di Promozione, ad aprire questa 8ª giornata di ritorno. Nell’anticipo odierno (fischio d’inizio alle ore 15) gli amaranto ospitano infatti al Castellani il Lanciotto, attualmente secondo in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Audax Rufina. All’andata i ragazzi di mister Lucchesi furono sconfitti di misura 2-1 in rimonta a causa di una sfortunata autorete a poco più di 10 minuti dalla fine, ma a distanza di un girone capitan Corsinovi e compagni sono scivolati a -6 dai campigiani. Il Montelupo è reduce dal brillante successo in casa del Lebowski, secondo di questo 2023, ma in casa, dove ha perso 2 delle ultime 3 partite, non vince dallo scorso 11 dicembre quando una doppietta di bomber Anedda stese l’Antella. Montelupo che ha comunque un bilancio in perfetta parità con le squadre che lo precedono: 2 vittorie con altrettanti pareggi e sconfitte. Veniamo adesso alle due sfide di domani che coinvolgono Real Cerretese e Gambassi. Nel girone A I biancoverdi ‘medicei’ ospitano al Palatresi il Castelnuovo Garfagnana, che rappresenta un avversario ostico. Gli ultimi due punti in 3 partite dopo il pareggio sul campo della capolista Montecatini in casa garfagnina sono costati la panchina a Cipolli, sostituito proprio in settimana da Cittadini. I ragazzi di mister Petroni, già vittoriosi 1-0 all’andata, vengono invece da 3 vittorie consecutive senza subire reti e con il 2° posto della Larcianese nuovamente a tiro (solo 3 i punti di distacco). Tra le curiosità dell’incontro il fatto che si affronteranno l’attacco più prolifico, quello della Real Cerretese con 35 gol, e la retroguardia meno battuta, quella del Castelnuovo con appena 13 reti. Chiudiamo con il girone C, dove il Gambassi è atteso dall’ennesimo scontro diretto in chiave salvezza. Dopo i pareggi a reti bianche in casa con Atletico Etruria e Atletico Maremma, intervallati dal ko di Ponsacco, i giallorossi termali se la vedranno nuovamente tra le mura amiche contro il San Miniato. Proprio la sconfitta per 2-1 in rimonta dell’andata costò l’esonero a Dario Ciappi, sostituito da Massimiliano Giglioli, che ha dato quella scossa che serviva per tornare in piena corsa per la salvezza diretta.

Simone Cioni