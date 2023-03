Il Jolly Fucecchio vola Successo e primato

Con la vittoria per 0 a 3 nella trasferta contro Rosignano, il "Jolly" Volley Fucecchio torna ad affermarsi come la migliore del girone B di serie C maschile, acquisendo matematicamente primato e diritto a partecipare alla seconda fase del campionato. "E’ stata una vera e propria battaglia quella che i nostri ragazzi hanno messo in scena dall’inizio del campionato - commenta il capitano Giacomo Caramelli - il livello del campionato si è dimostrato fin dalle prime uscite molto equilibrato con tante società storiche per la pallavolo toscana e ben strutturate per fare bene. Fucecchio è riuscito con la grinta che lo caratterizza a mettere in campo ogni giornata di regular season il meglio possibile di ogni giocatore e a vincere partite che sembravano perse in partenza".

Sabato terminerà la prima fase della stagione e certo della matematica prima posizione Fucecchio se la vedrà contro Volley Cecina alla palestra delle scuole medie di via Leonardo da Vinci. Ai play-off accederanno le prime tre classificate dei due gironi: le prime classificate di ciascun girone si incontreranno in gare di andata e ritorno ed eventuale gara 3 dal 15 aprile, e Fucecchio sa già che se la vedrà contro Sesto Fiorentino con prima gara in trasferta: la vincente sarà promossa direttamente in B mentre la perdente incontrerà la vincente degli spareggi fra le seconde e le terze classificate con in palio un’altro biglietto per la promozione (stavolta a partire dal 6 maggio, sempre andata ritorno ed eventuale bella).