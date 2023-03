Il Fibbiana si qualifica stando a riposo

A tre turni dalla fine della regular season Fibbiana, Ferruzza e Real Isola sono le prime qualificate ai quarti di finale per lo ‘scudetto’. Le prime due si sono assicurate i primi due posti del girone A, il Fibbiana senza giocare visto il turno di riposo e la Ferruzza vincendo di misura a Stabbia con Le Cerbaie grazie a Ciambotti. Al Real Isola, invece, è bastato l’1-1 di Vitolini (Della Scala risponde a Martini) per staccare il primo pass del girone B. Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, Boccaccio nel girone A e Gs Sciano nel B sono ormai certe di partecipare ai play-out (vi prendono parte le ultime tre classificate che saranno poi divise in due gironi da tre squadre ciascuno con gare di andata e ritorno). Scendendo in serie A2 nel raggruppamento C Sovigliana e Strettoio Pub si assicurano i play-off promozione, ma anche il Balconevisi è vicino al traguardo. Diverso il discorso negli altri due gironi dove ancora può succedere di tutto, specialmente nell’E con cinque squadre raccolte in appena tre punti. Di seguito ecco il riepilogo della quartultima giornata.

Serie A1, girone A: Le Cerbaie-Ferruzza 0-1; Piaggione Villanova-Gavena 2-2; Computer Gross-Gs Allende 6-1; Boccaccio-Scalese 2-3; Castelnuovo-Certaldo 2-1. Riposava: Fibbiana. Classifica: Fibbiana e Ferruzza 29; Le Cerbaie e Computer Gross 21; Gavena 20; Castelnuovo 17; Scalese 16; Piaggione Villanova 13; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Vitolini-Real Isola 1-1; Casa Culturale-Stabbia 2-1; La Serra-Rosselli 0-0; Bassa-Limitese 3-3; Gs Sciano-Cerreto Guidi 1-2. Riposava: Castelfiorentino. Classifica: Real Isola 29; Casa Culturale 28; Vitolini e Rosselli 24; Castelfiorentino 23; Limitese 17; Bassa 15; La Serra 11; Cerreto Guidi e Stabbia 8; Gs Sciano 3.

Serie A2, Girone C: Strettoio Pub-Balconevisi 5-4; Real Pavo Furiati-Sovigliana 0-1; San Quirico-Ponte a Elsa 3-2; Mastromarco-Ortimino 3-2; Young Boys-Campagnola 1-3. Riposava: Lisera. Classifica: Sovigliana 28; Strettoio Pub 27; Balconevisi 24; Mastromarco 19; Real Pavo Furiati 17; Ponte a Elsa 16; Lisera 13; Campagnola 9; Young Boys 3; Ortimino (-16) 2.

Girone D: 4 Mori-Vinci 0-0; San Pancrazio-Valdorme 0-0; Marcignana-Team Arcogas 0-0; Casenuove Gambassi-Molinese 4-2; Massarella-Corniola 3-1. Riposava: Botteghe. Classifica: 4 Mori 27; Valdorme 26; Corniola 24; Massarella 23; Vinci 20; Casenuove Gambassi 18; San Poancrazio 17; Molinese 13; Botteghe 11; Marcignana 7; Team Arcogas 4.

Girone E: Marcialla-Brusciana 2-1; Casotti-Borgano 4-0; Martignana-San Casciano 2-0; Monterappoli-Malmantile United 3-2; Spicchiese-Pitti Shoes 3-2. Riposava: Unione Valdelsa. Classifica: Marcialla 27; Unione Valdelsa 26; Casotti 25; Martignana e Monterappoli 24; Malmantile United 17; Pitti Shoes e Brusciana 12; Spicchiese 9; Borgano e San Casciano 7.

Simone Cioni