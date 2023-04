Il Certaldo torna in campo per 45’ E slitta la super sfida di Coppa

Sarebbe dovuto essere il gran giorno del ritorno della semifinale di Coppa Italia Eccellenza, con il Certaldo forte dell’1-0 maturato mercoledì scorso a Castegnato, invece oggi alle 15 i viola valdelsani non ospiteranno il Cast Brescia bensì saranno di scena al Deste di Avenza per completare la gara di campionato col San Marco Avenza sospesa sabato scorso. Dopo l’infortunio dell’arbitro, costretto ad alzare bandiera bianca nell’intervallo, le due compagini dovranno quindi disputare soltanto i secondi 45 minuti ripartendo dall’1-1 del primo tempo, sancito dall’immediato vantaggio certaldese di Taraj e dal pari locale ad opera di Montecalvo poco dopo la mezz’ora. La decisione di dare precedenza a questo recupero è stata dettata dalla volontà di salvaguardare la contemporaneità dell’ultima giornata del prossimo week-end dove i carrarini contenderanno al San Miniato Basso la possibilità di evitare la retrocessione diretta e giocarsi poi la salvezza ai play-out. Permanenza in categoria che non è ormai più un problema per gli uomini di mister Ramerini, il cui pensiero non potrà che essere alla semifinale di ritorno di Coppa Italia slittata a mercoledì prossimo 19 aprile, sempre alle 15 al Comunale di Certaldo.

C’è chiaramente da onorare fino in fondo un campionato in cui capitan Pampalone e compagni non sono mai stati coinvolti nelle zone pericolose della classifica, ma è chiaro che da parte di bomber Baccini e soci si cercherà soprattutto di preservare energie fisiche e mentali in vista dell’importantissima sfida di settimana prossima, che potrebbe spalancare scenari solamente onirici fino a qualche settimana fa. Qualora infatti i viola dovessero raggiungere la finalissima di coppa potrebbero già essere in serie D se nell’altra semifinale la dovesse spuntare il già promosso San Marzano. Tornando al campionato, tra l’altro, il Certaldo sarà arbitro del duello tra San Marco Avenza e San Miniato Basso, affrontando anche i pisani nell’ultima giornata dopo aver completato la partita contro gli apuani.

Si.Ci.