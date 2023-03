Il Castelfiorentino vola Mhilli e Ferretti a segno

San Miniato Basso

1

Castelfiorentino United

2

SAN MINIATO BASSO: Carli, Boghean, Re, Nolé, Fanetti, Cela, Di Benedetto, Anichini, Falchini, Ciravegna, Chiaramonti. All. Lazzerini.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Maltinti (50’ Duranti), Nuti (55’ Ballerini), Marinari, Campatelli, Gemignani, Pieracci (60’ Mhilli), Ficarra (70’ Castellacci), Ferretti, Rosi, Iaquinandi (90’ Nidiaci). All. Cristiani.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Reti: 45’ Fanetti; 76’ Mhilli; 88’ rig. Ferretti.

SAN MINIATO – Pronto riscatto del Castelfiorentino, capace di espugnare in rimonta il "Pagni" dopo due sconfitte di fila. Un successo che avvicina i gialloblù valdelsani alla matematica salvezza. Nella prima frazione si assiste a un incontro sostanzialmente equilibrato con un paio di occasioni per i castellani e un palo colpito da Falchini per i padroni di casa con tiro da fuori area. Proprio poco prima dell’intervallo è il San Miniato Basso a passare in vantaggio con Fanetti, lesto a insaccare dall’altezza del dischetto una palla vagante in area dopo un calcio d’angolo. Nella ripresa, però, i ragazzi di mister Cristiani prendano decisamente in mano le operazioni del gioco e, dopo aver sprecato 3 nitide occasioni, vengono premiati al 76’ quando il giovane classe 2003 Mhilli ribadisce in rete una corta respinta di Carli sulla precedente conclusione di Ferretti. Proprio l’esperto attaccante livornese firma poi il sorpasso a 2 minuti dalla fine realizzando con freddezza il calcio di rigore concesso per un fallo dell’estremo difensore giallorosso su Rosi lanciato a rete.