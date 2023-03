Half Marathon a Empoli, foto e classifiche

Empoli, 6 marzo 2023 – Con partenza dalla centralissima via Roma si è corsa domenica la terza edizione della Empoli Half Marathon con arrivo in piazza Farinata degli Uberti, dove si è svolta la premiazione. La gara podistica che è stata organizzata dalla società "Trievolution Sport Eventi" ha toccato i comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, in una mattinata ideale per le corse di lunga lena, ed infatti in molti, anche seguendo il ritmo dei pace maker, le lepri che si incaricano di scandire il passo, hanno realizzato il loro Personal best, ovvero la personale migliore prestazione sulla distanza. Gli organizzatori hanno al loro attivo anche altre prestigiose manifestazioni quali: Triathlon Poggio all'Agnello, Ironlike Mugello, triathlon olimpico Mantova e Lignano triathlon.

La classifica

La classifica per categorie

Classifica Craft 21 km maschile

Classifica Craft 21 km femminile

E’ Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci) con 1h11’11’’, il primo assoluto che ha preceduto gli altri 600 podisti in gara. Filippo sta inanellando un serie incredibile di vittorie consecutive. Tra le donne la vincitrice della Empoli Half Marathon 2023 e Elisa Carli (Montecatini Marathon) con 1h26’26’’ .

In questa splendida giornata di sport, la ETS Regalami un sorriso, titolare del servizio fotografico, ha voluto omaggiare l'amico e collaboratore Iago Berti, che si trasferisce alla Canarie, e quindi non sarà più una magnifica presenza tra i pace maker della Ets Regalami un sorriso, con la consegna di quello che per il sodalizio è la sua massima onorificenza un logo in cotto dell'Impruneta.