Fiocco rosa in casa Empoli: è nata Blu Marisa, la figlia di Rebecca Corsi

Empoli (Firenze), 2 ottobre 2023 – Blu, come i colori della squadra, Marisa, come il nome della nonna paterna. Fiocco Rosa in casa Empoli: è nata Blu Marisa Chiosa Corsi, la primogenita della vicepresidente e amministratore delegato del club Rebecca Corsi, nonché figlia del presidente Fabrizio. Grande gioia per lei e per il compagno Marco Chiosa, calciatore dell’Arezzo.

La piccola è venuta alla luce all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli. “Alla mamma Rebecca, a babbo Marco, a nonno Fabrizio e a tutta la famiglia vanno le migliori felicitazioni da parte dei dirigenti, dell’allenatore, della squadra, dello staff e di tutto l’Empoli Football Club”, si legge nella nota del club