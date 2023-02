Empoli-Napoli 0-2, niente impresa al “Castellani”

Empoli-Napoli (foto Germogli)

Empoli, 25 febbraio 2023 – Troppo forte il Napoli per un Empoli, privo di Akpa Akpro, Bandinelli e Cambiaghi: al “Castellani” finisce 2-0 per la squadra di Spalletti, che termina in 10 uomini per l’espulsione di Mario Rui. Zanetti schiera la formazione annunciata alla vigilia; Spalletti non fa turn-over. Al 17’, alla prima vera occasione, il Ciuccio passa in vantaggio fortunosamente: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zielinski mette dentro dalla destra e Ismajli, per anticipare il “pericolo” Osimhen, devia il pallone nella propria porta.

FOTOGALLERY

Al 20’ è Osimhen a provarci, con un diagonale dalla destra: palla sull’esterno della rete. Sul capovolgimento di fronte, Henderson dai 20 metri costringe Meret a mettere la sfera in corner. Al 28’ il raddoppio dei partenopei: conclusione di Kvaratskhelia dai 22 metri, respinta corta e centrale di Vicario, stavolta non impeccabile, e tap-in vincente di Victor Osimhen, al decimo gol consecutivo. Al 32’ il Napoli potrebbe triplicare: liberato da un errore di Luperto, Osimhen calcia a botta sicura, ma Vicario è pronto alla deviazione.

Al 34’ colpo di testa ravvicinato di Rhahmani: il cuoio finisce sulla traversa, poi Vicario smanaccia la sfera. Al 42’ l’Empoli si affaccia in avanti: spunto di Baldanzi, ma il suo destro trova il muro di Kim. Parte forte l’Empoli nella ripresa: al 1’ splendida giocata di Satriano che si libera sulla destra di Mario Rui, centra per Piccoli che si gira immediatamente, ma viene murato in angolo da Rrahmani. Al 4’ tentativo dalla distanza di Anguissa, con il pallone che termina sul fondo.

All’8’ Lozano calcia di collo interno in diagonale dalla destra dal limite dell’area: palla di poco a lato zona-secondo palo. All’11’ Osimhen spara da pochi passi: ma il pallone è deviato in corner da un difensore empolese. Al quarto d’ora lancio di Lobotka per Osimhen, che si trova dinnanzi a Vicario e, pur cadendo, lo batte: ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco dell’attaccante nigeriano. Al 22’ sciocchezza di Mario Rui, che reagisce da terra a un fallo di Ciccio Caputo: espulso grazie al suggerimento del Var (una pedata alle parti basse dell’attaccante).

Al 37’ Elmas pesca Osimhen davanti a tutti, ma il centravanti si fa respingere il tiro da Vicario. Al 40’, servito da Elmas, il neo entrato Simeone calcia in diagonale dalla destra, ma Vicario è reattivo: palla respinta. Al 51’ Gaetano sfiora il primo gol in A: Vicario mette il pallone sul fondo. Napoli inarrestabile, Empoli che perde dignitosamente.



TABELLINO



EMPOLI – NAPOLI 0-2



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (23’ st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (31’ st Pjaca), Marin, Henderson (12’ st Grassi); Baldanzi; Satriano (31’ st Vignato), Piccoli (12’ st Caputo).

A disposizione: Perisan, Ujkani, Tonelli, De Winter, Walukiewicz, Cacace, Fazzini, Degli Innocenti.

Allenatore: Zanetti.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa (48’ st Gaetano), Lobotka, Zielinski (48’ st Ndombelè); Lozano (25’ st Olivera), Osimhen (39’ st Simeone), Kvaratskhelia (25’ st Elmas).

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Demme, Zedadka, Zerbin, Politano.

Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

MARCATORI: 17’ Ismajli (aut.), 28’ pt Osimhen.

NOTE: pomeriggio nuvoloso. Espulso al 22’ st per fallo violento Mario Rui. Ammoniti: Henderson, Grassi, Lozano. Angoli: 4-12. Recupero: 1’, 6’.