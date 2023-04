Empoli è casa della boxe Sul ring per il titolo italiano

A distanza di 47 anni Empoli torna palcoscenico della grande boxe. Dopo quello andato in scena il 2 luglio 1976 allo stadio comunale nell’ambito della Festa dell’Unità e che vide Vincenzo Burgio di Signa aggiudicarsi la corona tricolore dei pesi leggeri contro Giancarlo Barabotti, vincitore l’anno prima ai danni dell’empolese Nicola Bennici, domani alle 20 al Pala Aramini (apertura del palazzetto alle 19) andrà infatti in scena un altro incontro per il titolo italiano.

Stavolta si tratta della categoria mediomassimi, al meglio delle dieci riprese, e sul ring saliranno Giovanni Carpentieri (nella foto a sinistra) e Lepei Dragan (nella foto a destra). Il titolo, rimasto vagante dopo la rinuncia di Stefano Abatangelo comunicata lo scorso 5 aprile, sarà quindi assegnato con questo incontro organizzato dalla promoter Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli ASD e la Sempre Avanti Firenze. Oggi intanto è previsto il tradizionale appuntamento con le operazioni di peso dei due sfidanti, che si terranno presso la concessionaria Suzuki in via Carrucci ad Empoli. Una scelta non casuale, quella di Empoli, visto che la nostra città vanta una bella tradizione pugilistica a partire da Andrea Scardigli, detto il Maremma, figura storica nel panorama sportivo cittadino e campione italiano dilettanti nel 1979, in nazionale nel 1984 nella categoria superwelter e di nuovo protagonisti di importanti risultati anche da professionista. Ad allenarlo negli anni Ottanta un altro nome di rilievo della boxe locale, quel Franco Sanseverino che si è spento cinque anni fa e a cui è stata intitolata la Società Pugilistica Empolese. Oltre al match clou professionistico nella serata del Pala Aramini si disputeranno anche dodici incontri dilettantistici di contorno che vedranno protagonisti contro boxer dell’Emilia Romagna anche i pugili locali della Sanseverino Scardigli, della succursale di Montelupo dell’Asd Sempre Avanti e della Leonica Boxing Club di San Pierino. Di quest’ultimi è stata annunciata la partecipazione di Riccardo Vanni, Lorenzo Guarguaglini e Max Costa.

Il primo sarà opposto a Beljulji, il secondo se la vedrà contro Barbieri e l’ultimo incrocerà i guantoni contro Meloni. Per quanto riguarda gli atleti della Sanseverino Scardigli grande attesa per il match di Giorgio Scardigli contro Lapo Pistelli dell’Isolotto Rossi. Ancora pochi posti disponibili in tribuna e a bordo ring, che posso essere prenotati chiamando il numero di telefono 393 3360242.

Simone Cioni