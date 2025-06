La staffetta 3x3 a Castelfiorentino

Castelfiorentino, 17 giugno 2025 – Torna a Castelfiorentino uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo: la Staffetta 3x3, giunta quest’anno alla 5ª edizione. L’evento, organizzato dalla Polisportiva I’Giglio in collaborazione con l’AVIS comunale, si svolgerà mercoledì 18 giugno presso l’area sportiva adiacente allo stadio di Via Roosevelt, con partenza fissata alle 20.15. La gara, che si disputa su un percorso di 3 chilometri per ciascuno dei 3 atleti di ogni squadra, è valevole come prova del Campionato Regionale UISP di corsa a staffetta. Il tracciato si snoda all’interno dell’area impianti sportivi e attraversa anche lo splendido scenario del Parco dei Filosofi, garantendo ai partecipanti un’esperienza agonistica immersa nel verde e ben supportata da tutti i servizi logistici necessari. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.