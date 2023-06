Ecco Tremolanti, Safina e Ulivieri

In vista del prossimo campionato di Promozione con gli ultimi tre innesti il Montelupo ha in un colpo solo aumentato il livello della rosa, sistemato la linea mediana e proseguito la propria politica di investire su ragazzi del territorio. Sia Leonardo Tremolanti che Simone Safina sono infatti due montelupini doc, mentre Niccolò Ulivieri è originario della vicina Empoli. Per quanto riguarda i primi due si tratta di altrettanti giocatori di spessore, di categoria superiore. Entrambi arrivano infatti dall’Eccellenza. Partiamo dal più ’anziano’ (ha comunque solo 26 anni ed è quindi nel pieno della sua carriera), Safina, che nell’ultima stagione ha collezionato 14 presenze e 1 gol con lo Zenith Prato arrivando fino agli spareggi per la serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Prato vanta anche 43 ’gettoni’ in Serie D con le maglie di Sestri Levante, Valdinievole Montecatini, Ghivizzano Borgo e Scandicci prima di scendere in Eccellenza. Dopo le prime 4 partite disputate nel 2017-’18 con il Porta Romana, gioca una stagione da protagonista a Castelfiorentino (27 presenze) per poi vincere l’anno successivo il campionato di Promozione con il Prato 2000, contribuendo con un gol in 23 gare. Società pratese dove rimane anche nella stagione seguente disputando altre 19 partite di Eccellenza prima di trasferirsi allo Zenith.

Veniamo adesso a Tremolanti, di due anni più giovane, che nonostante la giovane età ha già maturato una cospicua esperienza nella categoria regionale dei dilettanti grazie alle 76 partite giocate difendendo i colori prima di Porta Romana e Fucecchio, con cui ha collezionato due secondi posti consecutivi da protagonista rispettivamente alle spalle delle corazzate Aglianese e Grosseto, e nelle ultime quattro annata del San Miniato Basso, con cui quest’anno è amaramente retrocesso in Promozione. Campionato da cui ripartira, quindi, ma con l’amaranto del Montelupo addosso dopo aver accettato la proposta del direttore sportivo Massimiliano Gori.

Il terzo volto nuovo a centrocampo è quello del classe 2001, Ulivieri, autore di 2 reti e tante buone prestazioni nell’ultima 1ª Categoria nelle fila del Malmantile, che fino alle ultime giornate ha lottato per entrare nei play-off. In precedenza erano già stati confermati il portiere Andrea Lensi (’98), il difensore e capitano Leonardo Corsinovi (’00), il centrocampista offensivo Alioune Ndaw (’98) e alzato il muro difensivo con l’arrivo di un altro montelupino come Alessio Alicontri (’91).

Per quanto riguarda le uscite, invece, la società del presidente Alberto De Luca saluta l’esperto difensore centrale Federico Buzzi (’82), il talentuoso centrocampista Giacomo Cerboni (’95), l’esterno Andrea Mattei (’95) e il portiere Riccardo Delfino (’89). Tutte figure che hanno contribuito in maniera determinante, sia dentro che fuori dal campo, al ritorno in Promozione del club amaranto.