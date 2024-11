Ciclismo, Filippo Magli rinnova per due anni il contratto con la Bardiani

Montelupo Fiorentino,12 novembre 2024 - Per Filippo Magli l’atleta professionista di Fibbiana di Montelupo altri due anni con la maglia della VF Group Bardiani A-CSF Faizanè. Magli infatti ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla squadra fino alla stagione 2026. Una rinnovata fiducia in lui da parte del team dopo i risultati ottenuti tra i quali il 4° posto al Campionato Italiano in linea, quindi lo stesso risultato al Gran Piemonte, e la splendida vittoria nella Muur Classic Geraardsbergen in Belgio.

“Sono contento di aver raggiunto l'accordo, anche come segno di riconoscenza verso la squadra che mi ha lanciato nel professionismo e dove mi trovo molto bene. Ho seguito un calendario di alto livello, che mi ha permesso di crescere rapidamente. Spero che i prossimi due anni siano ricchi di soddisfazioni. La mia massima aspirazione partecipare al Giro d'Italia”.

Antonio Mannori