Caccia a punti salvezza per il Santa Maria

Nessun derby nell’odierna giornata di 2ª Categoria (fischio d’inizio alle 15), 11ª di ritorno, per quanto riguarda le formazioni del nostro circondario. Partiamo dal girone I, dove sono inserite 4 squadre locali. Per quanto riguarda la corsa ai play-off, turno insidioso per l’Aurora Montaione, che riceve l’Impruneta Tavarnuzze. I chiantigiani hanno infatti 32 punti, 6 in meno dei ragazzi di mister Fulignati, e sono ancora in corsa per un posto tra le prime cinque. L’andata, per altro, coincise con la partita più brutta di Meoni e compagni.

Il Monterappoli invece riceve alle 17 al centro sportivo di Monteboro a Empoli, il fanalino di coda Florence. I grigiorossi fiorentini sono però un avversario da prendere con le giuste precauzioni, perché in questo girone di ritorno hanno conquistato 10 dei loro attuali 17 punti e nel turno precedente hanno battuto la Grevigiana, altra formazione di alta classifica. Nello stesso raggruppamento, ma per ciò che concerne la lotta per non retrocedere, doppia trasferta per Santa Maria e Giovani Fucecchio 2000. I gialloblù empolesi vanno a far visita all’Atletico Impruneta, che con i suoi 22 punti è terzultimo a 9 lunghezze dai ragazzi di mister Tamburini. I bianconeri di coach Lupi saranno invece di scena a Firenze contro il Cobra Kai, team attualmente fuori dalla zona play-out, ma con soli 6 punti di vantaggio su capitan Bagnoli e compagni.

Nel girone E sono punti pesanti quelli in palio a Santa Maria a Monte per il Ponte a Cappiano. Quintultimi a quota 22, infatti, i calligiani hanno bisogno di fare risultato per rimanere agganciati al treno ’salvezza diretta’. I padroni di casa, avendo solo 5 punti di vantaggio, non si possono comunque permettere passi falsi per non rischiare di essere a loro volta risucchiati in posizione delicate di classifica. Chiudiamo la panoramica degli impegni delle compagini di casa nostra con la trasferta partese del Giovani Vinci, che nel girone F andrà a far visita al Mezzana. I locali sono in una posizione tutto sommato tranquilla di classifica, mentre i ’leonardiani’ hanno assoluto bisogno di vincere per non veder affievolirsi ulteriormente le ultime residue speranze di agganciare i play-out, ormai unica chance per provare ad evitare l’immediato ritorno in 3ª Categoria.

Simone Cioni