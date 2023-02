Borracchini protagonista al torneo "Nepi" Batte per ko tecnico Covi e sale a quota dieci

Inizia con il piede giusto il 1° torneo nazionale "Nepi – Etruria" per la pugilistica Sanseverino Scardigli Empoli. Al debutto nella manifestazione organizzata dal Boxing Club Firenze con la Boxe Mugello, alla palestra della Montagnola con 75 società italiane al via per 235 pugili complessivi a salire sul ring, nella categoria Elite l’atleta empolese Cristian Borracchini (71kg) ha infatti battuto per ko tecnico alla seconda ripresa Giacomo Covi della Boxing Class di La Spezia. Un successo mai in discussione, visto che Borracchini ha dominato anche la prima ripresa. Poi, dopo poco più di due minuti dall’inizio della seconda, ha magistralmente schivato un attacco del pugile ligure, per poi passare al contrattacco con un affondo di destro, un gancio sinistro e un nuovo destro dritto al volto che lascia il segno. L’avversario finisce infatti al tappetto per poi rialzarsi barcollando, con l’arbitro che gli comunica la fine dell’incontro, non ritenendolo in grado di proseguire. Per Borracchini si tratta del decimo successo in carriera sui 18 incontri disputati. Oltre a Borracchini, la società empolese partecipa anche con Abdrahim Driouich, Niko Patrinostro e Giorgio Scardigli, tutti nella categoria Elite.