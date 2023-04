Ballardini risoluto ’Vale fare risultato’

Andare avanti con la consapevolezza che ogni punto è importante. Davide Ballardini e la sua Cremonese vogliono insistere e a dispetto di una classifica che li vede a un passo dal baratro la volontà è quella di vincere. Nelle ultime 5 gare, azzurri e grigiorossi hanno marciato di pari passo. "Con una differenza: loro hanno il doppio dei nostri punti e sono dei maestri nel loro stile di gioco. Da anni il gruppo storico dei loro giocatori gioca insieme – dice Ballardini – c’è da fare i complimenti alla società per il lavoro che ha svolto. Dovremo essere straordinariamente bravi perché giocheremo contro una squadra che gioca a memoria e sa esattamente come muoversi sul campo". Qualche dubbio riguardo alla formazione, ma nessun progetto a lungo termine. "Dobbiamo giocare una partita alla volta e fare più punti possibile. Per noi adesso conta solo il domani e il nostro domani si chiama Empoli".