Baldanzi soffre, Marin sbaglia Parisi è il migliore per distacco

PERISAN 6 – Non ha colpe particolari sul gol, si comporta bene nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

EBUEHI 5,5 – Spinge tanto, ma non graffia ed è impreciso sui cross. Meglio in fase difensiva. STOJANOVIC 5,5 – Zanetti lo mette in campo per spingere, ma lui lo fa soltanto a tratti e non riesce a trovare mai il cross giusto.

DE WINTER 5 – Peccato per il gol e per l’infortunio, perché in mezzo a questi due episodi aveva giocato bene.

LUPERTO 6 – Molto meglio dei compagni di reparto, sbaglia poco ed è bravo di testa.

PARISI 6,5 – Spinge tanto, salta spesso l’uomo e crea la superiorità numerica nei pressi dell’area di rigore avversaria. Il migliore in campo per distacco. FAZZINI 5,5 – Si muove bene, è sempre nel vivo dell’azione, ma anche lui potrebbe fare qualcosa in più a livello qualitativo. HENDERSON 5,5 – Non riesce a essere incisivo.

MARIN 5 – Quasi irriconoscibile rispetto al solito, sbaglia tanto e perde un sacco di palloni. BANDINELLI 5,5 – Tanti palloni toccati, ma da uno come lui ti aspetti sempre qualcosa in più. I suoi cross non sono efficaci. DESTRO 5,5 – Rientrava dopo cinque mesi. Difficile aspettarsi di più.

BALDANZI 5,5 – Soffre da matti la marcatura di Meite. Potrebbe, anzi dovrebbe provare ad allargarsi di più. A tratti lo fa, ma la fisicità degli avversari lo innervosisce. Una serataccia, ma può capitare.

CAPUTO 5 – Non è praticamente mai pericoloso: prova il tiro nel primo tempo ma nel complesso non riesce mai a impensierire Carnesecchi. I movimenti non sono efficaci e la difesa locale ringrazia.

PICCOLI 6 – Zanetti lo toglie, ma era il più vivace. Tanti palloni toccati e un’occasione, la migliore di tutta la gara, avuta nel primo tempo. CAMBIAGHI 5,5 – Si muove bene e tanto, ma non riesce a essere graffiante.

All. ZANETTI 5,5 – Il cambio di Piccoli non convince, perché toglie l’attaccante che pareva più vivace. Comprensibile la logica di affidarsi all’esperienza, ma la scelta non paga.

t.c.