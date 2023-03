Baldanzi festeggia il compleanno in Nazionale

Ha festeggiato il suo compleanno nel ritiro della nazionale Under 21 ed è partito titolare nella sfida di ieri contro la Serbia. La prima di Tommaso Baldanzi, il fantasista di Castelfiorentino, con gli azzurrini ha coinciso con i festeggiamenti per i suoi 20 anni, nell’attesa di completare i suoi impegni con la nazionale e fare rientro ad Empoli per preparare la sfida contro il Lecce. Insieme a lui c’è anche Fabiano Parisi, che però ieri pomeriggio non è sceso in campo nell’undici titolare. Lo aveva fatto invece Petar Stojanovic, schierato dal primo minuto nella gara che la sua slovenia ha vinto per 2-1 contro il Kazakistan. Il terzino azzurro ha giocato come esterno di centrocampo e durante il match è stato anche ammonito. Guarino e Fazzini hanno invece preso parte alla prima gara del Torneo 8 Nazioni con l’Italia Under 20, rendendosi protagonisti di un rocambolesco 2-2 conquistato contro la Norvegia. Titolare anche Liberato Cacace nello 0-0 che la sua Nuova Zelanda ha ottenuto con la Cina: l’esterno è quello con l’impegno più gravoso, visto che si trova dall’altra parte del mondo e dovrà sobbarcarsi un viaggio intercontinentale per rientrare alla base.

Oggi sarà quindi la volta di Razvan Marin, dato per titolare con la Romania in occasione della prima gara di qualificazione al Campionato Europeo 2024 contro Andorra. E sempre nella giornata di oggi dovrebbe toccare anche a Samir Ujkani: il portiere scenderà in campo con la nazionale del Kosovo nella gara contro Israele a Tel Aviv. Tutti i giocatori dovrebbero più o meno tornare a disposizione tra giovedì e venerdì prossimo.

t.c.