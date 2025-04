Come difendersi dalle truffe: i consigli di Enel Energia contro le chiamate fraudolente

Empoli, 18 aprile 2025 – "La salvaguardia della tua sicurezza è una nostra priorità; per questo desideriamo offrirti strumenti per riconoscere ed evitare le truffe telefoniche." Così inizia il comunicato che Enel Energia ha diramato ai propri clienti per metterli in guardia contro l'insidia delle chiamate fraudolente.

Questo fenomeno, che sta prendendo piede anche nell’Empolese, sfrutta la falsificazione dei numeri chiamanti: appaiono come cellulari italiani, ma in realtà non sono né richiamabili né tracciabili. Conosciuto tecnicamente come "spoofing", questo tipo di frode vede individui fingersi operatori di aziende note e affidabili quale Enel Energia.

"Enel da lungo tempo intraprende una lotta serrata contro simili truffe, operando sotto precise direttive: le loro chiamate provengono solo da numeri fissi, riconoscibili e richiamabili, e vengono sempre anticipate da un messaggio SMS. È stato rilevato che nel 97% dei casi, le telefonate fraudolente partono da numeri inesistenti e non rintracciabili”, si legge nella nota.

Per dare trasparenza e fiducia ai propri clienti, l'azienda ha messo a disposizione una piattaforma web, https://www.enel.it/it-it/assistenza/luce-gas/verifica-chi-ti-ha-chiamato​​​​​​, che consente di verificare se un numero è legittimamente associato all'azienda e di segnalare eventuali sospetti. Nel solo 2024, Enel Energia ha registrato 9000 segnalazioni che hanno generato numerosi esposti all'Autorità Giudiziaria.