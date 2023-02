Empoli, investita sulle strisce: 79enne in gravi condizioni

Empoli, 8 febbraio 2023 – E' stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Careggi una donna di 79 anni che questa mattina a Empoli, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata investita da un'auto guidata da un uomo che, dopo l'urto, si è fermato per prestare soccorso. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte della polizia municipale.