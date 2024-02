Fumogeni e petardi durante Empoli-Genoa, daspo a due tifosi

Firenze, 17 febbraio 2024 - Per l’accensione di petardi e fumogeni durante la partita Empoli-Genoa, la questura di Firenze ha emesso due Daspo a carico di due tifosi. I provvedimenti riguardano un 50enne tifoso del Genoa, che ha ricevuto il Daspo di un anno, e un ultras empolese di 35 anni, che invece ha ricevuto il Daspo di 2 anni. I fatti risalgono al 3 febbraio scorso, quando si è giocata la partita tra Empoli e Genoa allo stadio empolese Castellani.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il primo, il tifoso del Genoa 50enne, durante la partita avrebbe acceso e tenuto in mano un fumogeno colorato. Per quanto riguarda l’ultras empolese di 35 anni mentre, oltre ad aver acceso anche lui un fumogeno, avrebbe anche lanciato due petardi sulla pista d'atletica a poca distanza da un raccattapalle. I due tifosi occupavano settori diversi dello stadio e decisive nelle indagini da parte delle forze di polizia, per risalire alla loro identità, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, in base alle quali i due tifosi sono stati individuati.